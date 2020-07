Con abril como piso, lo que mejor puede pasar es un rebote lento y largo

Una de los efectos más difíciles de absorber de la pandemia el alto nivel de incertidumbre que causa. Todavía no sabemos cuándo se revertirá la curva de contagios ni desde qué momento proyectar un escenario de "nueva normalidad". Por esa razón es muy difícil estimar hoy qué se puede esperar en materia de actividad económica.

El único dato cierto con el que se cuenta hasta ahora es cuál ha sido el piso de la caída. El derrumbe de 26,4% que marcó el EMAE en abril es un dato desolador: representa la mayor caída histórica de la serie y obedece a la implementación de la primera etapa de cuarentena dura. Con la flexibilización ocurrida en mayo, es probable que ese número no se profundice y lo que queda por ver es cuál será el resultado de junio.

Como se ha mencionado, la intención oficial es que este período sirva para cortar la expansión del virus. La pregunta que se repite tanto en la calle como en las empresas es qué pasará el 17 de julio, cuando termine la Fase 1 bis. Y aquí se vuelve al punto del comienzo: todo depende de que este esfuerzo sea efectivo al máximo. Lo que recomiendan los especialistas es no solo aislar a los infectados sino actuar rápido sobre la cadena de contactos estrechos. Es probable que el resultado de la cuarentena se juegue en ese terreno.

Sin embargo, no hay que esperar que en junio se repitan los resultados de abril en materia de actividad. Porque tanto el Poder Ejecutivo como la provincia y la ciudad tomaron algunos recaudos para que la parálisis no tenga la misma magnitud. La primera diferencia es que en esta ocasión los bancos siguieron operativos, facilitando la circulación de efectivo. La segunda es que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) le da poder de compra a un segmento de la población que tuvo que sobrevivir abril con lo que tenía en los bolsillos. La tercera es que aunque el área metropolitana concentra 40% del PBI argentino, el 60% restante ahora está activo. Y hay 2500 empresas que van a poder seguir activas para no interrumpir el circuito de exportaciones.

En conclusión, si el confinamiento duro no se extiende y antes de fin de mes se consigue cerrar el acuerdo con los tenedores de deuda extranjera, recién lo que se podrá proyectar es la magnitud del rebote y la intensidad que pueda adquirir en función de las potenciales estímulos que pueda adoptar el Gobierno.

Lo que sucederá a partir de ese momento es una recuperación, pero debe tenerse en cuenta que alcanzar el punto de partida (digamos diciembre de 2019) llevará meses. No hay a la vista elementos de política económica que hagan esperar otra tendencia. Sin estímulos a la inversión privada, todo dependerá de las fuerzas que le queden a un Estado que hoy está anémico y sin mucha capacidad de establecer una estrategia que consiga, cuanto menos, el respaldo del peronismo no kirchnerista.