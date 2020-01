Cómo evitar que Black Mirror nos lleve a futuros que no queremos hoy

Así como nuestras vidas, los artículos también tienen un propósito. Este artículo también tiene el suyo.

¿Por qué debemos empezar a debatir los límites de la Ética Digital?

Porque no queremos políticos que tomen decisiones con impacto político en función a encuestas en tiempo real, que determinen qué política generaría menor o mayor rechazo, y que tomen la decisión en función a estos datos, sino a los valores éticos subyacentes y a su contribución en el mediano y largo plazo.

Porque no queremos enterarnos que nuestros datos han sido usados para fines que no autorizamos explícitamente y con conciencia.

Porque no queremos que haya ciudadanos con menor participación en redes digitales (perfil digital débil…), y con ello, tener menos participación en un futuro cercano (créditos más caros, menos descuentos, menos garantías ante alquileres, autos en alquiler de menor categoría)

Porque no queremos que nos espíen, cuando pensamos que nos filman sólo para identificar a los “malos” para proteger a los “buenos”, o porque nos dejan entrar en una aplicación o lugar público.

Porque no queremos engaños mayúsculos como los de Facebook con Cambridge Analytica influyendo votaciones con el Brexit en Inglaterra o las últimas elecciones presidenciales en EEUU, o el caso de Volkswagen con el testeo fraudulento de emisión de gases de más de 500.000 autos en EEUU.

De la Ética a la Ética Digital…

Empecemos de atrás, ¿qué entendemos por Ética?

La Ética, o, como algunos la llaman, filosofía moral, es una rama de la filosofía, que explora la conducta humana sobre qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, o qué es la moral. Al mismo tiempo está vinculada con otras áreas como la economía, la biología, la sociología o antropología, la política y la misma teología.

Mientras que la ética tradicional regula las relaciones entre individuos, la ética corporativa lo hace con las relaciones entre las compañías y sus clientes. La Ética Digital fusiona a ambos bandos para una interacción digital, hoy llamada Experiencia Digital. O sea, que la Ética Digital constituye los pilares de la Experiencia Digital, posibilitada a través de las nuevas Tecnologías.

Ética Digital, la vacuna contra las nuevas Tecnologías que puedan violar nuestros valores

De hecho, estas mismas áreas, han sido impactadas por la transformación digital que ha cambiado la forma con la que socializamos, y más profundamente, en lo que somos como humanos. En efecto, según el futurista alemán Gerd Leonhard, la raza humana actualmente está migrando de Homo Sapiens a Trans-Humanos, con chips embebidos en nuestros cuerpos y mentes.

Series como la muy conocida Black Mirror que nos presenta escenarios distópicos sobre como las tecnologías nos pueden llevar a escenarios que no queremos vivir; o la menos conocida serie Years and Years con escenarios más probables en 20 o 30 años fuertemente impactados por las tendencias digitales. También libros como Homo Deus del historiador israelí Yuval Noah Harari, une mundos como la tecnología y las religiones, invitando a explorar como serán las religiones en 50 años con la ciencia y tecnología mucho más avanzada como la Inteligencia Artificial. Más específicamente en Ética Digital, empiezan a salir libros como Ethics for a Digital Age de Bastiaan Vanacker o Digital Ethics de Don Heider que abordan directamente esta temática, aún en pañales.

El punto está en empezar a discutir hoy los límites del uso de tecnologías disruptivas como la Realidad Aumentada, las modificaciones genéticas del ADN humano, animal y vegetal, el compartir nuestros datos personales y profesionales en cadenas de Blockchain con integrantes como compañías de seguro, bancos y hasta entidades estatales.

Usualmente los valores éticos preceden las leyes, y empiezan en las personas, se transforman en tendencias sociales, y luego en obligaciones en las compañías para llegar finalmente a los consumidores, logrando un cambio irreversible.

Hace 8 años nadie hablaba de Empresas B de triple impacto, mejor balanceadas en sus intereses (rentabilidad, impacto social y ambiental). De hecho, la 1ra de Latinoamérica fue una empresa de Triciclos chilena en 2011. Hoy, esta temática es tendencia e impacta tanto como lo ha hecho la transformación digital en estos últimos años

Volviendo a lo Digital, el componente de Ética Digital debe estar presente en las decisiones en toda la cadena de decisión, implementación y uso de servicios con tecnologías disruptivas, ya sean gobernantes, compañías, diseñadores y expertos tecnológicos, inversores, implementadores, y por qué no, los mismos consumidores o usuarios.

¿Hay organizaciones dedicadas a definirla?

Hay organismos que picaron en punta en el liderazgo. Por ejemplo, la OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) es una organización internacional que trabaja para construir mejores políticas para una mejor vida. Su objetivo es diseñar y acordar políticas para fomentar prosperidad, igualdad y bienestar para todos. Esta organización ha diseñado un Marco de Referencia de Políticas Digitales en 7 dimensiones: Acceso, Uso, Innovación, Empleo, Sociedad, Confianza y Apertura de mercados, midiendo a 48 países versus las políticas definidas por la organización y sus miembros.

Recién en Mayo de 2019, la OECD ha definido y firmado con sus miembros y otros países como Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Perú y Rumania, los primeros principios de la historia en Inteligencia Artificial, que son:

La Inteligencia Artificial debería beneficiar a las personas y al planeta, hacia un crecimiento inclusivo, desarrollo sostenible y bienestar.

Los servicios con Inteligencia Artificial deberán ser diseñados de manera que respeten la ley, los derechos humanos, los valores democráticos y la diversidad, permitiendo la intervención de sus usuarios cuando sea necesario.

Deberían ser transparentes y su funcionalidad e impacto debe ser entendida por los involucrados.

Estos servicios deberían funcionar de manera robusta y segura en todo el ciclo de vida de los mismos, pudiéndose medir y administrar sus riesgos.

Las organizaciones o individuos desarrolladores, implementadores y operadores, deben ser responsabilizados por el uso apropiado de acuerdo a los principios antes enunciados.

Estos son mis dilemas actuales. ¿Lo serán en 10 años?

¿Es ético elegir capturar y analizar datos confidenciales y personales en un país porque es legal, y no en otro porque en ese no lo es?

¿Es ético permitir en un futuro a un laboratorio ofrecer un descuento en una droga para controlar la evolución de un tratamiento directamente en un paciente a través de Wearables (por ejemplo, sensores que miden temblores ante un Mal de Parkinson), sin intermediación del médico de cabecera?

¿Será ético hacer que el auto autónomo nos lleve por calles con marcas, cuyas empresas, han pagado para que las veamos en el camino a casa o a nuestro trabajo? La evolución del Pokemon…

¿Hasta quienes llegarán nuestros datos de geo-referenciación (dónde estamos ahora y nuestros hábitos de traslado)? ¿Serán empresas u organizaciones dispuestas a sólo mejorar mi bienestar como ciudadano? ¿Cuándo dejará de ser sólo el consumo el principal objetivo?

¿Por qué es ético clonar caballos de polo y no clonar mascotas? ¿Podré tener una mascota idéntica a la que acaba de morir? ¿Es ético esto? ¿Será ético en el futuro?

¿Será ético poder cortar la tendencia de predisposición genética de una familia a contraer X enfermedad con un “reperfilamiento” del ADN de los hijos en un momento embrionario? ¿Será ético elegir características estéticas o corporales, diseñando nuestros hijos en el futuro más allá de la salud?

¿Cómo empezamos a diseñar nuestro futuro?

Como apasionado de la Transformación Digital y su implementación en compañías, tengo la obligación de abordar su impacto, mayoritariamente positivo, pero sin descuidar su impacto total. Por esto, los invito a empezar a discutir en las familias la diferencia entre uso y abuso de tecnologías, los límites de la privacidad y su conveniencia para compartirlos, la inevitable productividad del empleo con el uso responsable de las tecnologías que la hacen posible, y la búsqueda constante de un impacto bien balanceado entre la rentabilidad de las compañías, el bienestar social como persona y ciudadano, y finalmente, el menor impacto al medio ambiente.

En términos educativos, más allá de Congresos donde se incluye algún módulo de Ética Digital, me encantaría identificar más Cursos de Ética Digital, o materias en Postgrados de Transformación Digital que difundan la base en Ética Digital de las buenas prácticas en Transformación Digital.

A nivel de compañías propongo integrar a los Comités de Ética el pilar digital, para ayudar a madurar conductas digitales dentro de las mismas que no estén colaborando con la inclusión y diversidad.

A nivel Gubernamental, incluir en los Planes de Gobierno el cumplimiento de las Políticas de Ética Digital, emanadas de organismos mundiales como la mencionada anteriormente (OECD).

¿Empezamos YA a cambiar el futuro que NO queremos? Depende de vos, de mí, de todos…

(*) Director de Estrategia de Transformación Digital en www.estratega.org