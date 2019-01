¿Cómo es el arte de encontrar huellas en el mundo digital?

Es una realidad que ya gran parte de nuestras actividades quedan registradas en algún medio tecnológico: computadoras, cámaras digitales, dispositivos móviles, entre otros. Esto, muchas veces, los convierte en indispensables para resolver un delito u otra cuestión que involucre a un medio digital. Pero, para que esto ocurra hay que convertirlo en una prueba digital. ¿Cómo lo logramos?

Una prueba o evidencia digital es todo dato no tangible resguardado en algún tipo de dispositivo de almacenamiento magnético o digital; dato que puede ser recolectado, almacenado y analizado con herramientas de informática forense y técnicas especiales. Es imprescindible que la prueba sea presentada correctamente, y su cadena de custodia no haya sido alterada, para que tenga validez para resolver un litigio o delito. La cadena de custodia nos informa el lugar de donde se retira la información, la hora de la extracción, y por quiénes pasó hasta llegar a nuestras manos; en definitiva, por dónde pasó la prueba y qué se realizó con ella. Nunca va a garantizar la no alterabilidad de la misma, pero sí en qué momento fue adulterada, por quién y la trazabilidad del efecto.

Otro punto es el tiempo transcurrido entre el hecho en cuestión y la intervención de un perito informático forense que lleve adelante el análisis de los dispositivos para obtener y resguardar la pericia informática. Del mismo modo, el método utilizado para evitar la nulidad de la prueba o evidencia digital.

¿Cómo se realiza la pericia informática? El perito informático forense es el profesional especializado en ejecutarla. Preserva todo el material informático que involucre la escena; luego se extrae la información con herramientas de informática forense y técnicas especiales y finalmente, busca otros elementos probatorios adicionales como chats, redes sociales, correos electrónicos, entre otros.

La tecnología y los expertos de informática forense se vuelven fundamentales para las investigaciones de todo tipo, involucren o no un delito.