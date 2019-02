Centurión vs. Coudet: una pelea que pone en jaque a Racing

"Nada ni nadie está por encima de la historia de Racing", declaró el DT Eduardo "Chacho" Coudet después de varios días de su pelea con Ricardo Centurión. "Ricky" se disponía a ingresar como relevo con el marcador 2 a 0 favorable a River Plate. Antes se quitó la pechera con disgusto y previo a entrar al campo de juego, con su brazo izquierdo apartó al entrenador que intentaba hablarle al oído. "Me estás poniendo para que me putee toda la cancha" fue la queja del jugador. Enseguida, pisó el campo de juego y el público de River lo recibió con una gran silbatina con abucheos e insultos para el ex de Boca.

Con la derrota consumada, el DT les dijo a los dirigentes antes de salir del Monumental. "Que quede bien claro: conmigo no juega más". Ese fue el inicio de un conflicto no deseado para el club que pugna por un nuevo grito de campeón. Una vez conocida la decisión de separarlo del plantel de primera división, desde el estadio Arena Corinthians, Coudet apuntó: "No hablo de casos individuales. Racing me contrató para dirigir y tomar las mejores decisiones. Yo lo intento y esa es la intención. Hay un montón de pautas de trabajo y hay que tener un respeto. Para eso me contrataron, para tratar de hacer las cosas y encabezarlas de la mejor manera".

En tanto, el presidente Víctor Blanco le comentó a Fox Sports: "El jugador está separado del plantel hasta que el técnico lo decida. Para nosotros, hoy el tema no es prioridad. Recién el martes, después de estos dos partidos (Corinthians y Godoy Cruz), analizaremos su situación. Tomamos la medida que debíamos tomar. La parte deportiva depende del entrenador y la secretaría técnica, y la disciplinaria de los dirigentes. Hay que esperar. Las revoluciones están a mil". Diego Milito, director deportivo del club dijo: "Está arrepentido, pero sabe que en Racing hay límites que no se pueden cruzar".

Por estos días el jugador se entrena con la reserva en el predio "Tita Mattiussi" sin hacer declaraciones. Sólo posteó en las redes sociales su foto con el trofeo del Racing campeón 2014. Esto dividió a los hinchas, algunos le piden que se vaya y otros que se quede pero que primero pida disculpas.

En enero de 2018 "Ricky" regresó a Racing desde el Genoa de Italia, a cambio de 4 millones de euros por el 70% del pase. A los 26 años representa un activo millonario con derechos transferibles que son parte del patrimonio de la institución.

El convenio colectivo de trabajo AFA-FAA establece que el jugador prestará servicios exclusivamente para el club contratante, "sometiéndose a las directivas impartidas por las autoridades, salvo que resulten arbitrarias o irrazonables. En ningún caso, podrá una de las partes inferir injurias a los intereses económicos y morales de la otra".

¿Puede rescindirse el contrato por culpa de Centurión? Consideramos que la falta cometida no es proporcional con esta medida extrema, que causaría pérdidas a Racing. En cambio, sí se le puede aplicar una multa a descontar de su remuneración o del eventual premio por lograr el campeonato. Desde el entorno del jugador le reprochan al DT que lo hiciera ingresar cuando el partido estaba 0-2, pero no es un argumento válido. Si la situación actual persiste, será el jugador quien podría considerarse agraviado por merma de su cotización y daño moral. En el fútbol híper profesional el incidente ocurrido está más ligado a la psicología deportiva que al derecho disciplinario. Mark Nesti, Doctor en Psicología del Deporte, (St. John Moore University of Liverpool) sostiene que "los entrenadores no son profesores, el significado de "coach" y el de "teacher" son diferentes. El entrenador saca el conocimiento del jugador, el profesor "intenta meter" el conocimiento al alumno. Son dos movimientos diferentes: uno trata de sacar el conocimiento del jugador y el otro trata de dar. Para "sacar" ese conocimiento se debe "dialogar".

Para el psicólogo español José Angel Caperán la relación entrenador-jugador suele superar lo profesional y convertirse en un "choque de trenes" cuando "la personalidad de uno y de otro es radical, en términos de: egocentrismo, orgullo, falta de asertividad (guardar las formas a la hora de expresarse con el otro) y un liderazgo carismático muy marcado". En el ring imaginario están enfrentados dos profesionales jerarquizados con contrato con el club. Ambos deben cumplir con sus obligaciones sin interferir entre sí ni dar motivos a injurias. Coudet sabía a qué lo exponía cuando lo hizo ingresar en el minuto 67 pero no lo evitó. Centurión sabía que no debía prestarse otra vez al "circo" en cancha de River. El examen final arroja un empate por ofuscación destructiva. Por no saber dialogar como "profesor" y "alumno" pusieron en jaque a Racing.