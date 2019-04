Caso Nicolás Domingo: de la condena a River al Banco Mundial de la FIFA

La Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil acaba de confirmar el fallo de 1ª. Instancia que consagra a los derechos de formación en Argentina. En el juicio seguido por Unión Fútbol Club de la Liga Regional Totorense de Fútbol contra River Plate por el cobro de los derechos de formación del futbolista Nicolás Mario Domingo, se condena al club de Nuñez según un cálculo que tiene como punto de partida la edad de 9 años del jugador hasta la fecha de su transferencia definitiva al Ernesto Duchini FC (Villa Constitución-Santa Fe). Se ratifica así la constitucionalidad de la Ley n° 27.211 (B.O. 18/11/2015) que estableció el llamado "derecho de formación deportiva".

River resulta obligado a pagar una suma cercana a los $ 200 mil de capital, más intereses y costas, por la transferencia de Domingo a Banfield en diciembre 2015, por un valor bruto de $ 6,2 millones, luego de aplicarse el 0,50% por cada año de formación. "Esta ley constituye una de las fórmulas necesarias para que todas las instituciones que convergen en las distintas federaciones puedan seguir realizando esa tarea fecunda de forjar talentos que luego son disfrutados normalmente por instituciones mucho más poderosos económicamente.

Si bien no se desconoce la diversidad de criterio con el reglamento de la "FIFA", el legislador local, en uso de sus atribuciones, ajenas -en principio- a la revisión de este Poder Judicial, prefirió dictar una norma autónoma, con soluciones innovadoras en algunos casos, apartándose de las regulaciones vigentes, pero no por ello inconstitucional" sostienen los jueces Omar Díaz Solimine, Juan Manuel Converset y Pablo Trípoli.

Estos fundamentos a favor de una ley nacional, van a contramano de las normas sobre el acatamiento a los reglamentos y las decisiones de la FIFA, a los que está obligada a respetar la Asociación del Fútbol Argentino como federación miembro. Este fallo que sólo la Corte Suprema podría revocar, colisiona además, con uno muy anterior que expresa que "los Estatutos y Reglamentos Federativos han quedado incorporados al derecho interno argentino desde que la AFA pasó a ser miembro integrante de FIFA, asumiendo el compromiso de someterse a los reglamentos y decisiones internacionales", los que junto con su propio estatuto, reglamentos y convenio colectivo de trabajo, "constituyen todos ellos ley en sentido material en un pie de igualdad con la ley en sentido formal, cuando de esta específica materia deportiva se trata"(CNCiv., Sala A, "Interplayers S.A. c. Sosa, Roberto C."-06-12-02).

En paralelo, la FIFA por impulso de su presidente Gianni Infantino, viene encarando estudios para una serie de reformas aplicables a las transferencias de jugadores profesionales. "Estamos trabajando muy concienzudamente en el nuevo sistema de traspasos de futbolistas a nivel internacional. Hay varios temas que al presidente Infantino le preocupan", asegura el español Emilio García Silvero, Director Jurídico de la FIFA según publicó el portal Iusport.com.

"Pretendemos transmitir transparencia en cuanto a las comisiones, al dinero que se paga a los agentes y también en cuanto a cómo se les paga. La FIFA está trabajando en un proyecto que se llama cleaning house (limpiando la casa), que es una especie de banco, institución o sociedad que va a canalizar todo el dinero que se paga a los clubes por formar a los jugadores o el que los clubes paguen a los agentes. Y esta empresa va a chequear que todo está correcto antes de abonar las cantidades a los representantes y a los clubes", apuntó García Silvero al diario ABC.

"Cuando un jugador internacional es traspasado, el club que lo compra tiene que pagar el 5% a los clubes que lo han formado. Hoy en día estimamos que anualmente se pierden más de 400 millones de dólares por esos pagos. La norma dice que el que compra tiene que pagar y el beneficiario debería reclamarlo, pero si el club que adquiere a un jugador no paga o si el club formador no se entera del traspaso, el dinero no llega. Queremos acabar con eso, garantizar que todas las cantidades que fluyen en el mercado del fútbol cumplen con la norma y que ese dinero es traspasado a los que han formado a los jugadores. Garantizaremos transparencia" profundizó con suma claridad el Chief Legal Officer at FIFA. En esa misma línea, entendemos que la puja por el dinero entre clubes ricos y pobres debe tratarse en el seno de la FIFA, con miras a lograr la aprobación de una mejora sustancial, bajo estándares internacionales de transparencia, igualdad, proporcionalidad y reciprocidad en materia de formación deportiva. Así se evitarían más batallas judiciales, asumiéndose el debido respeto de los compromisos que obligan a dar preferencia a la "lex deportiva".