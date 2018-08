Brasil registró en julio el menor déficit fiscal primario desde 2014

La caja del gobierno central registró un déficit primario de 7550 millones de reales, es decir u$s 1800 millones, lo que significó el mejor desempeño para el mes desde 2014. El resultado reúne las cuentas del Tesoro Nacional, el Sistema previsional y el Tesoro Nacional y llega después de un déficit de casi u$s 4000 millones del mes anterior. En julio de 2017, en tanto había sido negativo en 20.000 millones de reales, con un dolar que estaba lejos de alcanzar los cuatro reales actuales.

El dato del mes pasado quedó dentro de lo que esperaban las instituciones financieras consultadas por Projeções Broadcast.

De enero a julio. en tanto, el resultado primario fue un déficit de u$s 9370 millones, lo que significa el mejor resultado desde 2015. En 12 meses, en tanto, llegó a u$s 21.300 millones, lo que equivale al 1,28% del PBI. El gobierno espera para todo el año un rojo de u$s 38.000 millones.

El resultado de julio representó una suba real de 11,4% en los ingresos con una baja del 0,2% en los gastos, que están sujetos al techo que impuso el Congreso Nacional con la reforma Constitucional.

Las inversiones del gobierno federal, en tanto, subieron a casi u$s 6000 millones en los primeros siete meses de 2018, según informó el Tesoro.

En tanto, el trimestre mayo-julio mostró una tasa de desempleo del 12,3%. desde el 12,4% del trimestre anterior, lo que representó una baja muy modesta. Este porcentaje representa a 12,86 millones de brasileños sin empleo.

La leve baja está en línea con lo que se esperaba, según informó el estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

El trimestre anterior, en tanto, el trimestre anterior (entre febrero y abril) la tasa llegó a 12,9%. Según el IBGE, el número de desempleados retrocedió un 4,1%, lo que significa que 500.000 trabajadores accedieron al mercado laboral entre mayo y julio. El número de plazas formales, que cuentan con todas las garantías laborales, se mantuvo estable frente al trimestre anterior, igual que el empleo informal, en el que se encuentran 11 millones de personas.

El incremento del empleo se concentró sobre todo en el sector informal, que ofrece menos beneficios, como las alzas salariales programadas. Eso contribuyó a mantener contenidos los salarios, que permanecieron estables durante meses al ser ajustados por inflación.

La tasa de dos dígitos, cercana a un máximo histórico, remarca cómo se demora el desempleo en reaccionar al repunte de la economía desde su recesión más profunda en décadas.

La tasa se redujo 0,5 puntos porcentuales en relación al mismo trimestre de 2017, cuando el desempleo alcanzó un 12,8%.