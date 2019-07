Boca-River: la encrucijada del TAS y otra manera de ganar

Días pasados, Boca y River protagonizaron “el otro partido” que se viene jugando en continuado ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), cuyo escenario no fue esta vez el estadio Bernabéu del Real Madrid sino el edificio de LaLiga de Fútbol Profesional de España. Un nutrido grupo de dirigentes, abogados especializados en Derecho deportivo y periodistas acudió a la cita durante los dos días que demandaron algo más de 14 horas de audiencia ante los árbitros del TAS.

El hermetismo y la confidencialidad le ganaron esta vez su batalla a las noticias filtradas, esas que suelen causar impacto en los medios de comunicación. Así, no se conocieron exabruptos ni los términos de las exposiciones aunque ya todos conocemos tanto los hechos como las posturas antagónicas de ambos clubes.

Será útil trazar una pequeña guía en esta trama iniciada después del fatídico 24 de noviembre de 2018, cuando un grupo de hinchas riverplatenses lanzaron botellas, bengalas y piedras al micro que trasladaba a los jugadores de Boca hacia el estadio Monumental.

¿Qué pretende Boca?: La dirigencia de Boca recurrió al TAS tras el rechazo del Tribunal de Apelaciones de la Conmebol para que se le diera por ganada la final de la Copa Libertadores de América tras la suspensión por las lesiones sufridas por jugadores boquenses antes del ingreso al estadio de River. Tras habérsele rechazado una medida cautelar para que el partido revancha no se jugara, con el resultado adverso en el Bernabéu (1-3), el Xeneize continuó su demanda ante el TAS, incluyendo un resarcimiento económico por una suma cercana a los 10 millones de dólares por daños y chances perdidas. Se le imputa a River una “responsabilidad objetiva” como organizador del partido,por los ataques recibidos en las inmediaciones del estadio Monumental.

¿Qué pretende River?: Los riverplatenses argumentan en su defensa que el operativo de seguridad en la zona donde ocurrieron los hechos no era de su competencia (“fuera del anillo de seguridad bajo su control”), sino que correspondía a las huestes del entonces ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Ocampo, quien a causa de las evidentes fallas del sistema de prevención se vio obligado a renunciar.

¿Qué es el TAS y cuál es su misión?: El Tribunal Arbitral del Deporte, conocido por las siglas francesas TAS e inglesas CAS, fue creado en 1983 por el Comité Olímpico Internacional, entonces presidido por Juan Antonio Samaranch, iniciando sus actividades en 1984. Según el profesor Andreu Camps, “El TAS es el órgano encargado de constituir las formaciones arbitrales que tienen como función básica resolver mediante arbitraje los litigios que guarden relación con el deporte y que se hayan presentado”. El TAS tiene su sede principal en Lausana (Suiza) y otras subsedes en Nueva York y Sidney, aunque el panel de árbitros puede constituirse en cualquier ciudad según el caso. Cuenta con casi 300 árbitros en 87 países, que fueron seleccionados por sus conocimientos sobre normas y reglamentos deportivos.

Los trapos sucios en la antesala de partido revancha: Sobre River recae una investigación en trámite por presunta falsificación y reventa de entradas para el partido revancha por cifras millonarias. Tras los allanamientos a integrantes de “Los borrachos del Tablón”, se hallaron cerca de 300 tickets que habrían sido impresos en las oficinas del estadio, 7 millones de pesos en fajos de billetes de baja denominación e indumentaria deportiva oficial. Según el “modus operandi” los investigadores apuntan a probar posibles conexiones entre barras y directivos de la banda roja, cuyos antecedentes se remontan a la época en que Daniel Passarella presidía a la entidad de Nuñez.

¿Qué habría sucedido si quienes portaban entradas falsas o por reventa en exceso de la capacidad del estadio hubieran pujado por ingresar al Monumental ese día? Fuentes cercanas a la directiva boquense confiesan que se había ideado “un plan B” para el caso que Boca fuera el campeón, con el auxilio de un helicóptero para trasladar a la dirigencia Xeneize a un lugar seguro. La suspensión del partido impidió que se consumaran hechos violentos de mayor gravedad en medio de un caos. El único agresor aprehendido que no pertenece a la barrabrava de River, fue condenado a 2 años y 4 meses en suspenso, con restricción de ingreso al estadio y obligado a cumplir reglas de conducta. El ataque al ómnibus de Boca fue en apariencia “no orquestado” pero desnudó en pocos minutos las falencias del endeble operativo de seguridad. Por obra del azar más que de la prevención no se escribió otra página sangrienta en el fútbol argentino.

¿Cuál es la encrucijada del TAS? Siguiéndose el criterio del órgano disciplinario de la Confederación Sudamericana de Fútbol en ocasión del incidente con el gas pimienta en el estadio La Bombonera (mayo de 2015), las autoridades de Boca insisten que por imperio de la “responsabilidad objetiva” River debe ser descalificado, quitándole el trofeo de campeón de la Copa Libertadores de América, tras no haberse podido disputar el partido en el estadio Monumental, más también un reclamo económico por los premios no percibidos y los daños ocasionados.

Existe un argumento contra fáctico que enerva los alcances de la pretensión de Boca de “dar vuelta” un resultado deportivo adverso. Al haberse jugado íntegramente el partido en un estadio neutral en España, luego de la suspensión dispuesta previo “pacto de caballeros” entre los presidentes de los clubes, se torna en abstracto el planteo recursivo de Boca, toda vez que su hipótesis resulta contraria de lo fáctico (o sea, una situación que no ha sucedido sobre el universo pero que podría haber ocurrido).

El 9 de diciembre de 2018, consumado el 3 a 1 a favor de River, quedó sellada la suerte de la apelación de Boca. El resultado deportivo no admite revisión a la luz de las normas que rigen el arbitraje del TAS, toda vez que no ha sucedido ningún hecho ilícito que invalide lo acontecido en el campo de juego del estadio Bernabéu. Un resultado favorable a Boca Juniors sólo cabe en el plano meramente hipotético sin aval reglamentario para “volver atrás” en este caso, (algo que si bien pudo darse no ocurrió en los hechos). Más aún, partiéndose de la realidad misma, también se evapora cualquier cálculo sobre ganancias por la eventual participación en el Mundial de Clubes de la FIFA y en la Recopa Sudamericana.

En este contexto, para evitar la encerrona recursiva, el TAS debería inhibirse de dictar un laudo que incida o modifique el resultado de la finalísima de la Copa Libertadores. Se evitaría así, dar un salto al vacío y contradecir una regla de oro en materia deportiva. En tanto, los daños causados a jugadores y dirigentes de Boca, podrán ser dilucidados ante la justicia ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires, partiendo de un factor objetivo de atribución de la responsabilidad civil, como directa consecuencia del fallido operativo de seguridad.

“El fútbol no es una cuestión de vida o muerte”, escribió el periodista catalán Guillem Balagué, en agradecimiento a Brent Wilks, un estrecho colaborador que lo ayudó en su libro biográfico sobre Pep Guardiola (“Otra manera de ganar”). Esa expresión encierra un paradigma superador basado en la estrategia del buen juego, al que deberían aspirar todos los futboleros sobre el final de la segunda década del siglo XXI. Pero por lo visto, este mensaje alentador está más cerca de convertirse en utopía que en una realidad.