Blanqueo: el día después

Un tema central que debe analizar todo aquel sujeto que participe del Sinceramiento Fiscal (ley 27260) es cómo cambiará su vida tributaria. Se analizará la situación de una persona física que presenta la siguiente situación: tenencia de un inmueble en el exterior. Si lo afecta a la obtención de alquileres, la renta obtenida se encontrará gravada con ganancias, pudiendo deducir los gastos de mantenimiento del mismo, impuestos, seguros, etc.; el resultado neto quedará alcanzado con la escala de tasas progresivas del gravamen, hasta el 35%. De abonarse impuesto a la renta en el país de radicación del inmueble, este podría tomarse como pago a cuenta del impuesto argentino; de hallarse afectado a actividades de recreo y veraneo personal, igualmente puede corresponder el impuesto, dado que el arrendamiento presunto o valor locativo por los meses de veraneo (de ser el caso) neto de los aludidos gastos genera ganancia de primera categoría (art. 139 de la ley del tributo). El inmueble es un bien gravado con el impuesto sobre los bienes personales (tasa máxima 0,75% para 2016 y 0,50% para 2017), y debe considerarse su valuación a precio de plaza.

Acerca de la posesión de Cedear que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, sobre la base de dichos de la AFIP no deben tributar ganancias. En lo que concierne a Bienes Personales, a juicio de quien escribe, no los ampara ninguna norma exentiva.

Sobre la tenencia de títulos públicos argentinos en el exterior: a título personal, se encuentran exentos de ambos gravámenes; poseídos por una sociedad ‘pantalla’, se pierde la exención en el impuesto a las ganancias y cuando la sociedad distribuya dividendos, se gravarán por el método de percibido. Las tenencias de acciones de la aludida sociedad, se hallan gravadas con bienes personales.

Con respecto a la tenencia de bonos de empresas o títulos extranjeros adquiridos con deuda con un Banco del Exterior: a título personal, gravados en ambos impuestos, en Bienes Personales, la deuda no es deducible; y en cabeza de sociedad ‘pantalla’ idem anterior.

Sobre el depósito a plazo fijo a título personal: intereses gravados con ganancias y el saldo al 31/12 gravado en bienes personales; una persona que posee acciones de empresas de Brasil: dividendos exentos en ganancias y valor al 31/12 gravado en b.personales.

Una última consideración respecto a los dividendos. Téngase presente que la ley del impuesto a las ganancias no define el término. Por ello, debe esperarse controversia, dado que no sólo podrían calificar como tales aquellos aprobados por una Asamblea de accionistas, sino conceptos que podrían ser similares, como el uso de una tarjeta de débito o crédito a nombre del accionista de la sociedad ‘pantalla‘, la reducción del capital de la misma, honorarios por servicios que a juicio del Fisco no serían necesarios para obtener rentas gravadas, etc.