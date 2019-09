Bielsa premiado por la FIFA, en el límite entre el bien y el mal

El rosarino Marcelo Bielsa y su equipo Leeds United de la Championship (segunda división de Inglaterra) fueron premiados con el “The Best” de la FIFA, por una acción evaluada como de “juego limpio”. En el partido ante Aston Villa del 28 de abril pasado, su equipo anotó un gol en medio de una insólita situación del juego. En el minuto 71, Leeds se puso en ventaja tras un gol del centrocampista polaco Klich cuando un futbolista propio estaba tirado en el césped, lo que había provocado que los jugadores del Aston Villa se quedaran paralizados.

Durante varios minutos después del gol validado por el árbitro, se generó un tumulto por las protestas e indignación de los jugadores del Aston, que derivó en la expulsión de uno de sus futbolistas (El Ghazi) por agredir al autor de esa conquista. Entonces Bielsa, con visibles gestos conminó a sus jugadores a que se dejaran hacer un gol en forma inmediata. Aunque algunos permanecieron atónitos porque no entendían la decisión tomada por su entrenador, la medida fue acatada y al reanudarse el juego, en el minuto 77, el africano Adomah marcó el gol del empate sin oposición.

Al finalizar el partido, “el Loco” tuvo un duro intercambio con John Terry, el ex defensor de la selección británica que se desempeña como ayudante de campo del Dean Smith, DT del Aston Villa. “No se lo regalamos, se lo devolvimos” fue la respuesta del entrenador argentino tras el partido.

El Leeds United es un histórico equipo inglés, que lleva quince temporadas consecutivas en la segunda categoría del ascenso. En la temporada pasada estuvo cerca de ascender a la máxima categoría pero a sólo tres fechas del final perdió puntos y sólo le quedó el consuelo clasificar a los playoffs, donde fue eliminado por el Derby County, equipo que perdió la final por el último ascenso.

Días pasados, en el mítico teatro Scala de Milán, se llevó a cabo la ceremonia de entrega de los premios “The Best”, en su versión reeditada desde 2016, cuando la FIFA decidió separarse del “Balón de Oro”. El ex entrenador de la Selección Argentina, no concurrió al acto pero designó como representantes al preparador físico Benoit Delaval y al capitán Liam Cooper. En el mismo acto se leyó una carta de Bielsa dirigida al auditorio, que comenzaba dando una justificación sobre las personas elegidas para que asistieran por su equipo: “El primero (Delaval) influenció significativamente en mi decisión y el segundo (Cooper) representa al jugador que apoyó mis instrucciones”.

Y continuó diciendo en su misiva: “Cuando se elige cómo actuar lo más difícil no es distinguir entre el bien y el mal, sino aceptar las consecuencias de lo que corresponde. Ahí hay un inmediato efecto y lo más importante es rever nuestro comportamiento. En este caso no hubo tiempo de reflexionar y tuvimos que intervenir instantáneamente. Nuestra reflexión estuvo condicionada por la educación, el ejemplo y seguridades. Quiero mencionar a mi madre, quien me enseñó a distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. También a Newell's, el club al que pertenezco y en el que durante 20 años aprendí a vivir el fútbol de una forma particular”.

Y ya en la parte final de su agradecimiento a las autoridades de la FIFA, Bielsa apuntó: “El fútbol, por su enorme impacto en estos tiempos, opera en algunas cuestiones de ética moral y está especialmente involucrado en algunas cuestiones. No es conveniente comentar en realidades que son imaginarias y no existen. Sin embargo, creo que la mayoría de los que elegimos tenemos el deber de hacer las cosas correctas. Con gran esfuerzo, mantendremos la igualdad y la decencia”.

Este sábado, en la rueda de prensa previa al partido ante el Chartlon, el DT se refirió al galardón recibido: “Nadie que esté 30 años en el fútbol como yo puede ser cristalino, el fútbol te empeora o te excluye. Podríamos haber hecho lo legal, pero no habría sido correcto. Los mensajes del fútbol llegan a mucha gente. Si hacés lo correcto, sos un mejor ser humano”.

Mientras tanto, el inglés Frank Lampard, actual técnico del Chelsea, salió al ruedo a criticar la decisión de la FIFA de premiar a Bielsa y a su equipo: "Es extraña e injusta la decisión, más cuando se toma el mismo año que se dio el “Spygate” (espionaje). Que se dejasen marcar solo equilibraba la balanza en el partido. Después de lo que pasó, me parece irónico e inapropiado que ganaran el premio al juego limpio".

Lampard había dirigido al Derby County la temporada pasada, un competidor directo del Leeds en su afán por ascender a la Permier League. El episodio que cita ahora se refiere a la acusación de “espionaje” contra el DT argentino en enero pasado, tras haberse detectado en el centro de entrenamiento del Derby County, la presencia de un empleado del Leeds que observaba la práctica de modo clandestino.

Ante la denuncia del Derby, a la que adhirieron once clubes de la segunda división, la Liga de Fútbol Inglesa (EFL), ordenó llevar adelante una investigación sobre lo ocurrido. Bielsa no tardó en reconocer públicamente que era el único responsable, dando cuenta que no había informado ni pedido permiso a las autoridades de su club para enviar al emisario. Cuando todos esperaban que renunciara tras el escándalo desatado, el DT explicó en conferencia de prensa, que su método de trabajo consistía en estudiar durante muchas horas los videos de los adversarios junto al plantel. Confesó además, que lo había hecho con todos los equipos de la segunda división inglesa y que no lo consideraba algo ilegal o prohibido. Que esa costumbre la adquirió cuando dirigía a la Selección Argentina y que muchos otros colegas hacen lo mismo.

Finalmente, EFL tras considerar que el haber “espiado” a un equipo rival vulneraba el principio de “buena fe deportiva”, le aplicó al Leeds una multa de 200 mil libras (unos 226 mil euros) ante una falta ética que no se hallaba tipificada en los reglamentos. Junto con esta sanción al Leeds, la EFL dispuso iniciar un proceso de estudio para dictar una nueva norma que establezca que los equipos no podrán acceder a ver los entrenamientos de su próximo rival 72 horas antes del partido, al menos que sean especialmente invitados.

Consumada la notificación de la multa, Bielsa de inmediato se hizo cargo del pago y aclaró: “Esta multa económica que recibió el club, no iba contra mí, pero yo soy el responsable de ella y por eso la pagué de mi bolsillo".

En el espejo del fútbol donde se entremezclan las diferentes realidades de la sociedad, la actitud de Bielsa resulta ser digna de ejemplo. Es que aún actuando en el límite entre “el bien y el mal”, “lo legal y lo ilegal”, “lo prohibido y lo permitido”, sus valores de conducta le han permitido rectificarse, a partir del reconocimiento de los propios errores cometidos. Y a ello debe sumársele que tuvo la suficiente rapidez mental para saber transmitirlo a sus dirigidos.

Pese a las críticas de Lampard a la FIFA, la premiación como “el mejor” se aprecia dentro de un ejercicio de fino equilibrio entre la conducta reprochable y la conducta enmendable. Por haberse asumido las consecuencias de lo actuado como falencias del conductor por sobre las debilidades de su equipo. Este premio ennoblece a la figura del líder, quien no dudó a la hora de reconocer sus propios errores, ni tampoco al ordenar a sus futbolistas que hicieran lo correcto. Jugadores, técnicos, periodistas especializados y aficionados vía Internet así lo votaron. Cada grupo que participa en la votación final lo hace en igual proporción (25%).

Un hombre alto y canoso solía deambular por las calles de Rosario cuando Bielsa ni siquiera imaginaba convertirse en entrenador. Vestía un cuidado traje azul y una corbata roja, marcando el ritmo de sus pasos para no tropezarse con las dos ristras de plumeros que colgaban de sus hombros. Ese hombre que sólo vendía plumeros de ocasión, nunca se detuvo a pensar si su vestimenta estaba acorde con su oficio ambulante. Le alcanzaba con mostrarse día tras día tal como lo sentía, para que todos supieran que hacía su trabajo dignamente, luciendo bien y haciendo lo correcto.

Desde una columna publicada en el diario La Nación, Loris Zanatta, ensayista y profesor de historia de la Universidad de Bolonia, nos ayuda con su pensamiento a visualizar un imperativo de la realidad social: “Será suficiente tener el coraje de reconocer los errores y corregirlos; y la paciencia para esperar que las correcciones den fruto. Si pensáramos fríamente entre los vapores de la ira, nos parecería evidente”.

Más allá de sus acciones, lo que debe importarnos es el imperturbable mensaje que nos lega Bielsa, tanto a los amantes del fútbol como al resto de la sociedad