Bancos argentinos recuperan terreno: rebote temporal o tendencia

Una importante reacción alcista mostraron los Adrs del sector bancario argentino en las últimas jornadas, extendiendo el proceso de recuperación desde los mínimos de finales de abril pasado y colocando los precios en instancias de importante resistencia de corto plazo.

En este sentido, se deben analizar los parámetros técnicos para cada uno de los Adrs bancarios, a modo de poder determinar si debemos considerar esta recuperación en curso como parte de un movimiento temporal para luego los precios puedan retomar la senda bajista o si por el contrario, estamos en presencia del inicio de un nuevo ciclo de avance, que en los próximos meses buscaría no sólo recuperar de manera parcial la baja previa, sino incluso retomar la senda ascendente como tendencia principal.

Como se observa en la siguiente gráfica, salvo en el caso de la acción Banco Macro (BMA), el resto de las acciones bancarias, con la caída de los últimos meses, testearon instancias de mínimos previos que habían sido alcanzados hacia el mes de agosto del pasado año. Sin embargo, lo interesante de este accionar es que tras reconocer esa zona de inflexión, los precios lograron recuperarse en las últimas semanas y de allí que será clave poder identificar la condición de esta recuperación en curso.

Por el lado del Banco BBVA Frances (BFR), observamos que el avance actual desde los mínimos de u$s 6.57 tiene resistencia clave en la zona alcanzada de u$s 9.2-9.5. Estaremos atentos ante un quiebre de esta zona, ya que si dicho evento lograra materializarse, entonces podremos favorecer escaladas en el precio hacia objetivos y escollos más altos en la zona de u$s 11.0-11.3. Más tarde el quiebre de esta última zona será el detonante técnico para validar el avance en curso como parte de una reanudación alcista en los precios.

Por el lado de Banco Macro (BMA), La zona de máximo alcanzada en torno a los u$s 48-50 resulta la resistencia clave del rebote en curso y ante un quiebre de esta zona deberemos saber que la emisora liberará un camino de avance mayor, buscando regresar hacia los máximos de febrero pasado en torno a los u$s 60-61 y más tarde accediendo hacia escollos más ambiciosos; recortando de esta forma las pérdidas sufridas en la caída desde los máximos históricos de comienzos del pasado año 2018.

En tanto que para Grupo Financiero Galicia (GGAL), la recuperación en curso enfrenta en la zona de u$s 26.5-27-5 una resistencia clave, dada por el promedio móvil de 200 días. El quiebre de esta zona liberaría subidas mayores hacia los u$s 30-30.5 y finalmente la superación de esos valores estaría validando el avance como parte de un movimiento de alza mayor, que no sólo debería buscar un regreso hacia los máximos de comienzos de año en u$s 37-38, sino incluso hacia instancias superiores; ello como recorte mayor a las pérdidas desde los máximos históricos conseguidos a comienzos del año 2018.

Finalmente, en lo que respecta a Surpervielle (SUPV), la recuperación en curso tiene contención en la zona alcanzada de u$s 6-6.2. El quiebre de esta resistencia libera avances mayores hacia los u$s 7.3-7.5 y será recién la superación de esa zona la que termine de validar los mínimos de abril pasado como un piso de importancia, a partir de donde el proceso de recuperación mayor a la fuerte baja del último año y medio haya quedado habilitada, ya sea buscando regresar hacia máximos de comienzos de año en u$s 11-12 e incluso valores más ambiciosos.

En definitiva, el accionar del sector en las últimas semanas es prometedor, sin embargo restan confirmaciones técnicas para considerar este avance como parte de un movimiento de alza mayor y es allí donde estará centrada nuestra atención en las próximas jornadas y semanas. Claramente cualquier falla de los precios en dar superación a las resistencias sugeridas será considerada una señal de debilidad y obligará a mantener la cautela operativa. Veremos.