Báez y Jaime, primeros de una lista que promete extenderse

Como Ricardo Jaime, Lázaro Báez deberá declarar en la Justicia con las esposas puestas. Citado para este jueves, el empresario santacruceño fue detenido esta tarde por orden del juez Sebastián Casanello, en el marco de la investigación denominada “la ruta del dinero K”.

Se trata del tercer allegado al círculo cerrado del kirchnerismo que queda detenido desde que comenzó el año. En enero fue la dirigente social jujeña Milagro Sala y el sábado pasado el juez Ercolini dispuso la captura de Jaime, ex secretario de Transporte. Báez completa una lista que promete extenderse durante los próximos meses.

Apuntados por el presunto desvío de más de 50 millones de euros al exterior, Báez, su hijo Martín y su contador Daniel Pérez Gadín representan los actores principales del caso que persigue el supuesto lavado de dinero y que se dio a conocer en 2013 luego de las confesiones de los financistas Leonardo Fariña, detenido en la actualidad por otra causa, y Federico Elaskar, titular de la financiera SGI.

El raid judicial de los ex funcionarios kirchneristas continuarán en estos días, con las declaraciones, entre otros, del ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli, el jueves, el ex ministro de Economía Axel Kicillof, el martes 12, y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el miércoles 13, todos en la causa que investiga las operaciones de dólar futuro llevadas a cabo desde el BCRA.

Además, el ex ministro de Planificación Julio De Vido se presentará el próximo 21 y 27, respectivamente, en el expediente que busca saber cuál fue su rol en la Tragedia de Once, que en 2012 causó 51 muertos y más de 700 heridos, y en la causa que investiga la compra de trenes a España y Portugal.