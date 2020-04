Auditoría en tiempos de coronavirus

Desde que la OMS (Organización Mundial de la Salud) declarara la pandemia allá por el 11 de marzo, muchas cosas han cambiado de manera radical y obviamente la auditoria y todo lo que hace a la preparación y presentación de los Estados Contables no ha escapado a dicha situación.

Esto abarca tanto desde los temas de procedimientos, los aspectos a considerar debido a la especial situación que actualmente atravesamos, hasta el postergamiento en las presentaciones (tal el caso por ejemplo de la Comisión Nacional de Valores, a través de la Resolución General 832/20)

¿Qué ocurre con los cierres previos a la declaración de la pandemia ?

En este caso, si bien los Estados Contables no deberían ser corregidos numéricamente, puesto que el eventual efecto ocurriría con posterioridad al cierre, sí correspondería la exposición en notas a los estados contables y obviamente la verificación del principio de empresa en marcha.

Debemos tener en cuenta, que producto de esta crisis sin precedentes, probablemente nunca antes tantas empresas han estado ante una incertidumbre tan real sobre la continuidad de las mismas.

¿Qué ocurre con los cierres posteriores a la declaración de la pandemia ?

En el caso de los estados contables con cierres en marzo 2020 y posteriores, deberíamos considerar los efectos contables, ya sea en términos de medición y/o exposición, y proceder a las correcciones y/o ajustes que fueran pertinentes.

Algunas cuestiones que deberíamos evaluar serian, a solo título ejemplificativo:

evaluación de la continuidad del ente

testeo de la recuperabilidad de los activos fijos

recuperos de seguros por eventual cese de actividad

medición de pérdidas esperadas

evaluar la recuperabilidad de los créditos fiscales

recuperabilidad de saldos de préstamos intercompany

otros

Otro tema a tener en cuenta y no menor, es lo que hace a los procedimientos de auditoria, ya que producto de la cuarentena y la restricción en la circulación no podrían llevarse a cabo normalmente.

Tal el caso de un arqueo o la toma de un inventario por nombrar solo algunos. Por ende, deberán pensarse y aplicarse procedimientos alternativos de manera tal de poder obtener adecuada y suficiente evidencia de auditoria.

Algunos organismos profesionales ya han tomado nota de la situación, y a este respecto podríamos mencionar el caso del ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales) que ha emitido una guía denominada “coronavirus (Covid-19): Considerations for Group Auditors.

Tampoco serán iguales las consideraciones a tener en cuenta para encargos recurrentes que para encargos de primera vez. Esto eventualmente podría afectar la calidad del servicio y los tiempos de preparación de la información.

Ante la enorme incertidumbre económica, todos deberemos adaptarnos, los organismos reguladores, los organismos profesionales y las firmas de auditoría.

Muchas herramientas que ya se venían utilizando, como el home office se verán incrementadas y otras tantas serán puestas en práctica, producto de la necesidad, como ser la posibilidad de presentar certificaciones digitales.

Como toda crisis, esta podrá verse solo como un gran problema a resolver o como una enorme oportunidad de mejorar nuestras prácticas, aggionarlas y, porque no, acercarlas aún más al siglo XXI.