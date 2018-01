Apuesta audaz a los pesos para un escenario incierto

Pese a la compra récord de dólares, que en 2017 alcanzó a u$s 32.797 millones, en el mercado se advierte una renovada tendencia a la apuesta por los pesos, luego de la dolarización de portafolios, que llevó al tipo de cambio de 17,50 al área de los 19 pesos desde el inicio del verano.

El año pasado se registró un ingreso neto de u$s 12.269 millones de inversionistas no residentes en el país, tentados por las altas tasas de interés en pesos, hoy entorno de 27% anual, que se transformaría en una interesante ganancia en dólares, si es que se materializa la calma cambiaria que vislumbran, en base a la entrada de créditos del exterior que esperan tanto para el Tesoro nacional, como para los gobiernos provinciales, municipales y las colocaciones del sector privado.

Una apuesta clara, aunque quizás arriesgada, al atraso cambiario en 2018, cuyo acierto dependerá de algunos otros factores.

En primer lugar, juega la tasa de interés de los EE.UU. En las primeras tres semanas de 2018, el rendimiento de los Bonos del Tesoro norteamericano pasó de 2,41% a 2,66% anual. Y los expertos estiman que en el año habrá tres subas más. Martín Redrado espera que la Reserva Federal concrete esos hikes en marzo, en junio y en septiembre. Una tasa más alta alterará el escenario para el financiamiento a emergentes, que encontrarán como competidor por los fondos al Gobierno de EE.UU., necesitado de financiar con Treasuries el mayor déficit que le producirá la rebaja de impuestos.

Segundo, la producción del sector agroexportador podría verse disminuida en unos u$s 2000 millones, según las estimaciones del experto Pablo Adreani, que observa una demora en la siembra por razones climáticas. Esto reduciría la oferta de divisas en el trimestre dorado.

Otro factor que incidirá a la hora de medir el éxito de la apuesta a los pesos es la inflación. Todavía no terminó enero y la meta corregida a 15% anual para este año ya parece inalcanzable. Apenas anunciado el cambio del 28 de diciembre, los economistas privados ajustaron en alza sus pronósticos, partiendo de 18,5% (FyE, Citi, LCG) hasta 22% (Econométrica). El objetivo oficial de acordar paritarias en 15% sin cláusula gatillo luce improbable: los gremios ya anticiparon que pedirán arriba de 20% con gatillo y los aumentos de tarifas y otros servicios privados están preanunciando valores de 2% para los índices de enero y febrero, que se sumarán al elevado 3,1% de diciembre.

En cuarto lugar, la tasa de interés comenzó a descender. En principio, al entorno de 27%, pero con tendencia a la baja, según los plazos más largos de las Letras del BCRA (25,39% a 273 días). De acuerdo a los rendimientos en el mercado secundario de las Lebac, cuyo stock estaría 75% en manos privadas no financieras, algunas consultoras calcularon que para ganar apostando al peso, en septiembre el dólar no debería superar los $ 22,31 por unidad, según el break even estimado por MB Inversiones. Esto sería, 15,5% más que la cotización actual de $ 19,31 pesos por unidad a la que llegó el viernes la divisa norteamericana, en un mercado azuzado por las diferencias entre el BYMA y el Rofex.

Parece un tanto escaso el margen, que seguirá estrechándose a medida que sigan bajando las tasas locales, como para que se prolongue demasiado el carry trade, de cara a un escenario todavía incierto del segundo semestre del año.