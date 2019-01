Ante la falta de buenos números, Macri mira octubre con el foco puesto en la seguridad

En el Gobierno hacen cuentas para llegar con aire a octubre. Más allá de la discusión por desdoblar o no las elecciones, situación que en el caso del oficialismo la terminará de definir el presidente Mauricio Macri, la realidad de los números condicionará la política de 2019.

Para la oposición, en cambio, los problemas no son los números. Sí lo es, no tener un candidato, o al menos para una parte de la oposición que la candidata que más mide sea la ex presidenta, Cristina Kirchner.

En cuanto a los números, en el Gobierno rezan para que algo mejore. Es que si se miran los de 2018 no hay nada para festejar. Ayer se conoció que la actividad económica se desplomó en noviembre 7,5% en relación con igual mes de 2017. En síntesis, a la economía le fue tan mal en 2018 que hay que remontarse al año 2009, dónde la crisis de las hipotecas subprime todavía tenía efectos negativos en el mundo económico financiero.

De todos modos, la crisis local de 2018, que se puede resumir en dos devaluaciones, inflación mayor a 45%, endeudamiento millonario con el FMI, caída de la actividad y menores puestos de trabajo industriales, entre otras cosas, fue la muestra más clara de postergar decisiones que terminan costando muy caras como la de mantener un tipo de cambio sobrevaluado (durante el kirchnerismo y durante la gestión actual) y la de creer y jugarse por un modelo donde las consecuencias estaban a la vista. Hoy el Gobierno sabe que tiene posibilidades de ganar pero también sabe que un tercero en discordia le puede complicar su plan. De cara a las elecciones, el problema no es la herencia recibida, sino que Macri no tiene buenos números para mostrar. Por esto, no hay que asombrarse si la campaña oficial gira en torno a la seguridad y la Justicia.