Alquileres: por una ley que atienda las necesidades de todos

Los martilleros y corredores públicos no solamente apoyamos la idea de una nueva ley de alquileres, sino que incluso nos sumamos a quienes postulan la necesidad de esos cambios y presentamos un proyecto de legislación.

Se trata de una iniciativa de nuestro Colegio bonaerense que fue consensuado por varios colegios de otras provincias y aprobado en la última Cumbre Federal Inmobiliarias que se realizó en La Plata. El mismo, no solamente atiende las necesidades de todos los actores que tienen parte en este tema sino que también define las responsabilidades de cada uno de ellos en función de los demás.

Lejos de los prejuicios, los estereotipos y los preconceptos, los martilleros públicos entendemos que es indispensable actualizar una legislación que quedó atrasada y anquilosada. Que está rezagada ante la dinámica veloz que le infundieron las nuevas relaciones sociales y económicas a la larga relación locatario/locador.

Así es que hoy no podemos dar por hecho que todo locatario es una persona de recursos económicos limitados que necesita de una vivienda que se le niega por ambición desmedida de un propietario. Del mismo modo, no podemos afirmar que todos los que disponen de propiedades para alquilar sean millonarios con una gruesa cartera de inversiones que les impide ver las necesidades de los demás o no les importan.

Nos vemos obligados a hacer esta aclaración porque varios de los proyectos de legislación de alquileres que se conocieron en los últimos tiempos parten de esas premisas que no dudamos en catalogar de falsas. Y que no tienen nada de nuevo. En un mundo donde la diversidad es el signo de época, definir un colectivo tan amplio y diverso como el de los propietarios en un prototipo de persona acaudalada y lejana de la realidad del común de los argentinos es un reduccionismo grosero que llevará a caer a esas legislaciones en errores y dificultades de instrumentación de la misma escala.

El proyecto presentado recientemente con el acuerdo de la mayoría de los Colegios de Martilleros del país tiene la virtud, precisamente, de no partir de preconceptos. No da por hecho que tal o cual realidad es así. No. Nuestro proyecto de Ley de Alquileres surge de un profundo análisis y conocimiento del mercado inmobiliario y demuestra a las claras que no lo inspira un afán lucrativo al destinar buena parte de su articulado al incentivo en la construcción de viviendas, de modo tal que se amplíe la oferta para permitir lograr precios acordes a las posibilidades de quienes necesitan alquilar.

Entendemos que puntualmente hoy vivimos una coyuntura económica que lleva a muchos argentinos que alquilan a vivirla con angustia. Pero la realidad muestra que incluso en esta instancia, propietarios y martilleros reaccionaron conjuntamente contemplando esas situaciones. Así fue que durante el año pasado, los incrementos semestrales de valores locativos estuvieron en torno al 12% y 15%, con lo que 2018 cerró con alquileres que se incrementaron en torno a un 30%. Es de público conocimiento que el año cerró con una inflación apenas por debajo del 50%. Así, el valor del alquiler se ajustó en un 18% menos que la inflación y más de un 10% menos que los aumentos salariales.

Muy lejos está la rentabilidad de los propietarios de ser leonina en un escenario económico donde las tasas de interés o las Leliq reportan ganancias que igualan o incluso superan la inflación. Y donde el dólar en 2018 dio un 100% de ganancia en pesos. La rentabilidad de un propietario apenas oscila entre el 2% y 3% del capital invertido: su vivienda.

Esa es la realidad de muchos de estos inversores: particulares que con mucho esfuerzo compraron una casa para asegurarse una pequeña renta a la hora de su retiro. Es que no hay concentraciones monopólicas o monstruos especulativos en el universo de locatarios como algunos pretenden hacer creer. Se trata de un colectivo atomizado, que no se ajusta a un único parámetro. Del mismo modo, hay inquilinos que optan por el alquiler de una casa porque tienen su capital invertido en otras posiciones y les resulta más simple y lucrativo ser locador de la vivienda que habitan.

Resumiendo. Una legislación tiene que brindar un horizonte de previsibilidad. Tiene que ser perdurable. Marcar pautas claras y abarcar la mayor cantidad de escenarios y realidades posibles. Por eso, los Colegios de Martilleros de Argentina elaboramos un proyecto de esas características. Que no intenta remedar legislaciones de casi 70 años de antigüedad plagados de clichés y preconceptos que la realidad ha superado hace ya mucho tiempo y que se ha comprobado como fallida, perjudicando a quien pretendía beneficiar: los inquilinos.

Estamos abiertos al debate y a la propuesta. Nuestra iniciativa es, justamente, fruto de un proceso interno que tuvo esas características como cimientos. Tenemos una amplia experiencia en la materia y por eso creemos que podemos sumar ideas y soluciones para beneficio de todas las partes involucradas.