Alberto Fernández, timonel de un barco que zigzaguea demasiado

La nave tiene rumbo asignado, hoja de ruta y timonel a cargo, pero a poco de zarpar, eludir las minas que le han aparecido al frente le complica el trayecto. La ansiedad argentina se ha comido ya algunos proyectos y otros deberán ser reflotados, mientras que el fuego amigo y salirse a veces del rumbo impuesto le han hecho, a poco de andar, bastante daño al casco.

Lo cierto es que la bitácora de Alberto Fernández estaba claramente expresada en el “Compromiso argentino para el Desarrollo y la Solidaridad” que se firmó el 27 de diciembre, pero hay consenso que el viaje se ralentizó. Igualmente, se le debe prestar mucha atención a ese documento de grandes lineamientos para empezar a vislumbrar hacia dónde se propone ir el Presidente.

Aquel día, se registró en la Casa Rosada la foto de un encuentro multitudinario con representantes del sector empresario, de las centrales sindicales y de los movimientos sociales y todos firmaron dicho escrito multisectorial que, aunque apuntó a lo “simbólico”, tal como se lo definió desde el Gobierno en aquel tiempo, para darle aire a las nuevas autoridades se lo presentó como “un conjunto de consensos para lograr un desarrollo inclusivo y sostenible”.

Pese a que afecta a muchos sectores y casi nada a la clase política y sus innumerables gastos, el trayecto previsto está lleno de buenas intenciones, aunque nada le impide cambiar la meta a quien está a cargo del timón. Lo concreto es que en este mes y medio de vigencia algo ha diluido de aquel ímpetu inicial. En el itinerario del nuevo gobierno está claramente escrita la secuencia del primer tramo, dos tareas “urgentes” en las que el Presidente se puso activo desde la hora cero: ir contra el hambre y afrontar el desafío que presenta el endeudamiento. Luego de atender estas dos prioridades, hay labores simultáneas que parecen haberse frenado, al menos por el notorio silencio de radio que hay al respecto.

Mirá también Reflexiones sobre el plan de Alberto Fernández para reestructurar la deuda El desafío es crecer para recuperar recaudación y alcanzar un superávit fiscal del 4% que en 2 ó 3 años permita al gobierno afrontar los compromisos financieros. Pero todo el plan del Presidente se cae con un posible default. Y los acreedores lo saben. Por ADRIÁN RAVIER

¿Es que al ser tan abierto y tan cruzado de demandas sectoriales hubo que ponerle freno al primer ímpetu, sobre todo porque en el pasado ningún esquema similar llegó a buen puerto? ¿Es credo en el peronismo la “mesa de tres patas” o esta vez sólo se encaró para no quedar mal con el Papa y los obispos? En este aspecto, todavía se recuerda como algo muy valioso la Mesa de Diálogo Argentino del año 2002, tarea que fue coordinada por la Iglesia y las Naciones Unidas, aunque poco se cuenta sobre su final, cuando la iniciativa se diluyó por el notorio desinterés de los políticos, a quienes por entonces se les pidió “relegitimar” sus cargos.

También pudo ocurrir que la ansiedad de algunos o la necesidad egoísta de otros de primerear antes de que ocurran los hechos, como remarcar los productos antes de cualquier acuerdo de fijación de precios, una vez más le haya ganado a lo solidario. Un claro ejemplo de cortarse solos es el convenio que firmó Camioneros hace unos días, 26,5 por ciento de suba para el primer semestre de 2020, con lo que completó su paritaria con un ajuste total de 49,5 por ciento durante los doce meses de vigencia. Ante esta realidad que los desacomoda, los demás gremios -que pensaban aceptar al menos un semestre de sumas fijas- probablemente querrán mirarse en ese espejo y por lo tanto, la pretensión del Gobierno de empezar a desindexar la economía puede tener los días contados.

Además, hubo que atender otros desatinos más concretos, entre ellos los ruidos de gestión que generó el episodio de idas, vueltas y desgaste sobre desgaste, aunque con razonable final, que tuvo como protagonista al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a la hora de negociar un vencimiento de su deuda. El suceso, que distrajo al gobierno nacional más de la cuenta en medio de su propia estrategia negociadora, tiene como telón de fondo una pelea política bien dura entre varios intendentes del PJ, muchos del Conurbano, que sugieren off the record que en materia de fondos estaban más cómodos con María Eugenia Vidal que con el actual mandatario provincial. La Caja del juego en la provincia ha pasado a ser una divisoria de aguas en el distrito y desde un municipio del Conurbano se acusa a Máximo Kirchner de no haber cumplido su palabra en cuanto a una designación pedida por los intendentes en tan poderoso sillón.

Y si se habla del hijo de la vicepresidente y del manejo de fondos, no se puede dejar de mencionar algo que a Fernández seguramente le preocupa, ya que a su alrededor y de modo silencioso, La Cámpora estuvo haciendo desde el minuto cero un eficiente trabajo de hormiga que le permitió copar con militantes propios las segundas líneas de buena parte del Gobierno y no dejar ni una sola Caja sin controlar, entre ellas algunas que, como la ANSeS, le sirven de pulmotor al Tesoro. “No se puede hacer política sin plata”, seguramente fue la consigna que apuntaló la cruzada.

Todos estos episodios que fueron sucediendo en la periferia del propio Gobierno no resultaron gratis a la hora de distraer al piloto. Es que, hasta el momento, el navío gubernamental recibió más fuego amigo que de otros actores políticos, todavía demasiado apichonados por la paliza de octubre. Está claro que la evidente necesidad que tiene el Presidente de ir compensando sus decisiones puertas para adentro le han puesto bastante lastre a su andar. Por ejemplo, el caso de la definición sobre los “presos políticos” alcanzó bastante temperatura en la interna, ya que quien primero salió a poner claridad sobre el tema de las prisiones preventivas (las que están firmes no se pueden revertir) y a decir –como es obvio- que los procesos estaban en la órbita de la Justicia fue el propio Fernández.

Telam, Buenos Aires, 07 de enero de 2020:Foto: Presidencia de la Nacióin

Luego, su Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, salió a descomprimir la situación ratificando los dichos presidenciales y así consiguió, al menos, que las diatribas del kirchnerismo más duro cayeran en principio contra él. Julio de Vido lo atacó por Twitter, aunque su tiro salió por elevación hacia el mismísimo Fernández: “¿usted cree que si Cristina estuviese presa sería Jefe de Gabinete? Por favor, cuánto déficit de formación política, ¡qué superficialidad insoportable!”, picaneó. Al respecto, la gran duda está en saber hasta dónde llega el aval del Instituto Patria a esa línea de pensamiento, un eufemismo que usan en el Gobierno para no nombrar directamente a Cristina. Y por último, nada menos que Oscar Parrilli fue directo a la yugular del Presidente: “yo respeto su opinión, pero hoy en la Argentina hay presos políticos. Boudou, de Vido y Milagro Sala son presos políticos”, disparó por debajo de la línea de flotación.

Está claro que todo este ruido opacó bastante la importante primera gira del Presidente que, más allá de las fotos y de las palmadas de circunstancia, incluyó el respaldo a la negociación de la deuda de los mayores líderes europeos (Alemania, Francia, Italia y España) y del papa Francisco quien, desde la diplomacia, le entregó servida en bandeja a la Argentina a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. Aunque para sorpresa de la delegación la ruda funcionaria, quien le agradeció al pontífice por invitarla a hablar de “las desigualdades y el cambio climático”, pareció meter cierta púa en la política argentina cuando tuiteó que lo había hecho desde el enfoque del “¡sí, podemos!”, nada menos. Hay que recordar que el acuerdo que firmó Mauricio Macri con el organismo, aún en vigencia, contiene cláusulas muy precisas para no que no se consideren dentro de los ajustes el uso de fondos para cuestiones sociales.

Pero hubo también desde Europa declaraciones propias que apartaron un poco más a Fernández de la ruta y le trajeron más de una tormenta ya que, en primer lugar, habló de la despenalización del aborto y volvió a instalar la polémica, aunque se sabe que la Ley que se está elaborando es bastante diferente a la que naufragó en el Congreso hace dos períodos y atiende costados que la anterior no tocaba, como la atención del Estado para mujeres con dificultades sociales que quieren tener y criar a sus hijos. Los dichos del Presidente surgieron pocos días después de la visita al Papa y del tironeo de declaraciones que se produjo por no admitir que en la sede vaticana, no con Bergoglio sino con su segundo, se habló de “la protección de la vida desde su concepción”. Pese lo delicado del tema y a que Francisco no puede hacer concesiones al respecto, la cuestión de la difusión parece ser fruto de una interna dentro de la propia Iglesia. Lo manifiesto es que los comentarios de Fernández aceleraron la convocatoria a una marcha antiaborto a Luján el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que va a culminar con una Misa. Ese mismo día, frente al Congreso habrá una concentración para pedir que esta vez sí se sancione una Ley.

En segundo lugar, el Presidente dijo que había que estudiar una legislación local que castigue el “negacionismo” autóctono, tal como sucede en Europa con el nazismo, la persecución a los judíos y los crímenes de guerra. La idea es ir contra quienes en la Argentina no consideran como crímenes de lesa humanidad los cometidos por la dictadura militar y, aunque no lo dijo, contra quienes se permitan dudar del número de 30 mil desaparecidos. Más allá de que no hay casi quien niegue el horror de aquellos días y que la cuestión del número parezca casi un capricho, el tema así encarado se opone a la libertad de pensamiento y a la de expresión, por lo que Fernández parece haberse metido solo en un callejón de difícil salida.

En materia económica, como es políticamente imposible hablar de “ajuste”, el documento alude indirectamente a la disciplina fiscal y se expresan las muchas preocupaciones que tiene la sociedad en su conjunto sobre el desborde de los precios. Los términos han sido bastante cuidados, seguramente para no irritar a quienes acompañan al Presidente por izquierda, pero bien interpretado lo que se apunta es a marcar el juego de causa y efecto que todos saben que existe entre déficit e inflación, aunque es más que probable que la actual heterodoxia busque caminos gradualistas de larga convalecencia para desactivar la ecuación. Al respecto, cabe referenciar la infeliz experiencia de Macri al respecto.

Lo que salta a la vista es que, hasta hoy, aquella mesa de diciembre, tan nutrida de buenas intenciones, tuvo poca o ninguna actividad a la espera de que se constituya el Consejo Económico y Social “una vez que el Congreso debata y apruebe” el esquema, cuestión por la cuál no hubo políticos opositores en la reunión. Todavía se habla de Roberto Lavagna como gran moderador, aunque parece ser que éste ha requerido algunas seguridades políticas y económicas. No se duda que, con mayorías parlamentarias a conformar en Diputados y tranquilidad de número en el Senado, finalmente habrá Consejo, tal como se consiguió la venia que el Legislativo le dio al Ejecutivo para que negocie tranquilo la deuda y pague comisiones prefijadas. Ni Martín Guzmán ni el Presidente quieren luego transitar por Tribunales por denuncias de extraños o aún de propios.

El escrito también plantea una cuestión crítica en materia fiscal, ya que se deberá abordar “como temas prioritarios” un esquema “equitativo y sustentable” de actualización de los haberes jubilatorios y de las tarifas de los servicios públicos, temas que el Gobierno tiene transitoriamente pisados. La cuestión previsional seguramente será más que conflictiva, ya que nada menos que un fallo de la Corte pide que los beneficios jubilatorios se ajusten “de modo de dar adecuada satisfacción al carácter sustitutivo” del salario, lo que implica que quien aportó más debe recibir más. La metodología de achatar la pirámide será un parche que se dedicará a patear la pelota para adelante y que le sumará litigiosidad al sistema previsional.

Es obvio que pasó poco tiempo y que, por toda esta carrada de temas, parece que el timonel se ha apartado bastante del rumbo. Así es la política. A veces vienen bien sacar a la luz algunas cuestiones para ensombrecer lo importante, pero si no se los encapsula abrir la Caja de Pandora puede desatar otros demonios. Por lo que fuere, está claro que aquel envión inicial está ahora a la espera de mejores vientos.