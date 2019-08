Alberto Fernández deberá decir algo más que discursos de campaña

Para el Gobierno, la parte más difícil de superar de esta derrota será la imagen victoriosa que creó en su propio espejo. Mauricio Macri y toda la dirigencia de Juntos por el Cambio apostó a un acompañamiento de la sociedad mucho mayor al que le devolvieron las urnas. Y se ilusionó con el entusiasmo de aquellos que compraron este escenario como posible. Los mercados asumieron (del mismo modo que lo hizo el oficialismo) que con la calma del dólar y el paulatino descenso de la inflación, alcanzaba para seguir otros cuatro años. Pero la foto que dejó las PASO vino acompañada por un mensaje contundente: el castigo a la promesa de una economía normal que nunca se plasmó. Si en octubre se repiten los mismos números, el Presidente volverá al punto en el que empezó esta carrera: con la Capital Federal como el único distrito que apoyó su proyecto político.

Hasta la semana pasada, el peor contexto posible para el oficialismo era aquel en el que la brecha a favor de Alberto Fernández y Cristina Kirchner superaba los seis puntos, porque dejaba un margen muy apretado para pelear la segunda vuelta. Pero las cifras superaron todo lo pronosticado: ninguna encuesta imaginó un triunfo tan contundente del peronismo, y mucho menos, que la fórmula opositora escalara a 47% de adhesión, lo que prácticamente garantiza un triunfo de los Fernández en primera vuelta y el fin de cualquier aspiración de Macri de ser reelecto.

Ni siquiera María Eugenia Vidal pudo zafar del tsunami. Su equipo de campaña daba por hecho una desventaja fuerte en el Gran Buenos Aires, que podría ser compensada con el voto del interior de la provincia. Pero nada de eso sucedió, Axel Kicillof arañó el 50% y quedó con la vía despejada para reemplazar a la primera mujer gobernadora bonaerense.

A la sociedad también le queda una tarea difícil, que es no dejar que el resultado de la PASO quede envuelto en la grieta. El voto al ganador no implica un aval a las prácticas de corrupción que hoy juzga la Justicia (y por la que hay varios ex funcionarios de Cristina Kirchner procesados y detenidos), así como tampoco es un rechazo a la infatigable cantidad de obras realizadas en estos años. Representa, en todo caso, una asignación distinta de prioridades. En esa lista hacer el ajuste tarifario -por más que economistas y empresarios lo entiendan como ineludible- pesó más que la revolución de los aviones, por mencionar un caballito de batalla de Macri.

A Alberto Fernández le vendría bien reaccionar rápido para evitar que la delicada coyuntura económica se vuelva inflamable y contamine la elección presidencial de octubre. El mundo ahora querrá escuchar algo más que un discurso de campaña sobre las tasas de las Leliq.