Afloja el dólar pero inflación y tarifas mantendrán tenso el humor social

El verano financiero arrancó con una tregua para el mercado. El esquema monetario que puso en marcha el Banco Central estabilizó una variable clave para el Gobierno como el dólar, y promete continuar así al menos hasta marzo. Lo que puede complicar la expectativa del sector privado sobre un descenso del costo de financiamiento es la chance de que la inflación tenga un descenso más lento de lo calculado, y por ende, la tasa de interés de referencia tarde en perforar el 50% anual.

El Gobierno asumió un riesgo en la resolución de la política tarifaria 2019. Porque como le ha sucedido a lo largo de estos tres años de gestión, el factor que más incidió en los porcentajes de aumento no fue dar una señal favorable a la inversión, sino su contraparte de reducción del déficit fiscal.

Los aumentos anticipados en luz y gas están lejos de mostrar los niveles de 2016, cuando constituyeron verdaderos tarifazos. Frente a una inflación que cerrará el año cerca de 48%, incrementos que van de 35% a 55% no lucen exorbitantes en el Excel oficial, pero son altos para el enflaquecido bolsillo del usuario. Por el arrastre que los servicios tienen en el índice de precios y en el humor social, el fuerte calendario de ajuste podría haber sido menos exigente en un año electoral. Si los aumentos eran menores a 30%, no iba a haber juicios en el Ciadi ni empresas ofendidas. Pero en el pensamiento de Mauricio Macri algunas especulaciones propias de la política no son la primera opción.

Surgen cuando el tema estalla, como sucedió con el pago del gas en cuotas (la solución fue cargar la diferencia cambiaria al Estado).

El relevamiento del Banco Central muestra que los analistas esperan una baja más lenta de la inflación, y por consiguiente, de las tasas. La presión no vendrá por el lado del dólar, pero el pesimismo urbano promete seguir hasta el segundo semestre.