Acuerdos democráticos para salir de la trampa de indexaciones cortas

Otra vez aparecen las preguntas sobre la herencia que recibirá quien tome las riendas de la economía a fines de 2019 y en qué medida es mejor o peor que la recibida por esta administración en 2015.

La respuesta tiene diferentes matices, y dejando a un lado la búsqueda de culpables a ambos lados de la grieta, lo que queda claro es que quien tome las riendas de la próxima gestión va a recibir una economía que enfrenta un conflicto distributivo que traba el crecimiento en una coyuntura con indexación creciente de los contratos sin acceso al crédito voluntario y sin capacidad de apelar al impuesto inflacionario. La forma en la que se transiten los próximos meses, le puede agregar más componentes a la herencia en la medida que se usen las reservas del BCRA (hoy en US$20 mil millones) para intentar sostener al dólar, y mantener chances electorales, frente a una casi segura polarización de cara a octubre en una economía donde se removieron todos los controles de capitales.

Es cierto que como contracara del shock, la economía ajusta. El gasto público consolidado se reduciría del 41,5% del PIB en 2015 al 37%, la presión impositiva de 34% a 30%, el déficit fiscal antes de intereses de 3,8% del PIB a 1/1,5% en 2019, el déficit en cuenta corriente se mantendría en 2,5% del PIB después de haber alcanzado un pico de 5% en 2017, pero con exportaciones que crecen poco (3,5% anual). También la foto de los precios relativos mejora en una economía sin cepo, aunque si sale bien, esa mejora tendería a achicarse en los próximos meses como condición necesaria para que el salario le gane a la inflación en un contexto donde transitoriamente las anclas intentan ser el dólar y las tarifas.

Desde el punto de vista de los stocks, el Gobierno recibió una economía con cepo sin reservas netas y sin deuda. La deuda en el mercado alcanzaba a u$s 56 mil millones 12,2% del PIB, participación que se elevaba a 18,5% cuando se incluía a los organismos de crédito internacional. A fines de 2019 la deuda en el mercado ascendería a u$s 130 mil millones, 32% de un PIB devaluado, 52% del PIB incluyendo dentro de los organismos de crédito los desembolsos del FMI. Los pasivos remunerados del BCRA se mantienen en los mismos niveles del PIB de arranque, aunque como contracara del shock devaluatorio, la tasa de interés de la política monetaria salta al 70% y podría escalar si el BCRA requiere empezar a vender reservas en los meses previos a la elección.

Si bien la economía ajustó, el flujo de dólares no alcanza para vivir con lo nuestro y requiere o bien de la vuelta a los mercados de crédito y/o de un ajuste mayor en la economía.

Estamos en una situación donde las distorsiones de partida requieren una visión integral que combine consistencia fiscal y monetaria asequible en Democracia y en el marco de un acuerdo con el FMI. Pero fundamentalmente la capacidad de generar acuerdos que rompan la indexación contractual ya no sólo del gasto público sino de un número creciente de contratos en el sector privado, incluyendo los energéticos. Romper una indexación cada vez más corta y que además sigue siendo despareja (no todos los precios aumentan todos los meses) no es sencillo y requiere que algunos sectores estén dispuestos a perder en la repartija.