Abran paso a los bonos sostenibles

Parece que fue hace mucho tiempo, pero en realidad solo han pasado tres años. Y aunque quizá no se haya avanzado todo lo que se esperaba en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sin duda hay tres grandes logros a celebrar. En primer lugar, el creciente compromiso de países, instituciones y empresas con la Agenda 2030. Los objetivos forman ya parte de las estrategias de muchas organizaciones públicas y privadas y de la sociedad, en general. En segundo lugar, se ha disparado la sensibilidad y responsabilidad de los inversores hacia las cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza. Los inversores, que cada vez buscan más alinear su portafolio de inversiones con sus valores, seleccionan a las compañías más comprometidas para invertir en ellas y financiar sus proyectos mediante créditos, bonos u otro tipo de productos financieros. Este compromiso ha dado lugar al tercer punto: el desarrollo de un mercado de bonos ligado a los ODS, títulos que son conocidos, según su causa, como bonos verdes, sociales o sostenibles.

Este mercado de bonos ha despegado con fuerza y todavía tiene un enorme potencial si tenemos en cuenta que, según la ONU, cumplir con la Agenda 2030 requiere una inversión anual de entre cinco y siete billones de dólares, para la cual ya se ha identificado una brecha de 2,5 billones de dólares. En buena medida, este importe tendrá que originarlo el sector privado. En América Latina y el Caribe (ALC), un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima una brecha anual de financiación de 100.000 millones de dólares solo para la mitigación y adaptación al cambio climático.

Con este telón de fondo, es evidente que la historia de los bonos con enfoque ODS no ha hecho más que comenzar. Y ya vemos grandes dosis de innovación en un mercado alimentado por los beneficios que reporta a los emisores: mejora de la reputación, ampliación de la base de inversores, y alineamiento de la estrategia financiera con la sostenibilidad, además de contribuir a la concienciación de la sociedad en general y, por supuesto, ayudan a cumplir con las crecientes exigencias en esta materia de los distintos grupos de interés. De las tres variantes de bonos con enfoque ODS, los que más brío han tomado estos años atrás son los bonos verdes, que se utilizan para financiar proyectos medioambientales que muchas veces ayudan a paliar los efectos del cambio climático. El mercado de bonos sociales y sostenibles es un fenómeno más reciente y, por tanto, con cifras inferiores.

En los tres primeros trimestres de 2018, según datos de ICMA, en el mundo se han realizado 232 emisiones en más de veinte monedas distintas y por un valor conjunto de unos 115.000 millones de dólares en total entre bonos verdes (u$s 92.680 millones), sociales (u$s 10.570 millones) y sostenibles (u$s 11.660 millones). Aunque los primeros han tenido y tienen por delante todavía mucho recorrido, para los bonos sociales y los sostenibles también cabe esperar un importante desarrollo. De momento, el saldo vivo acumulado en bonos sostenibles asciende a 26.000 millones de dólares, según datos de Moody´s.

Una de las últimas operaciones que se está realizando en bonos sostenibles tiene como protagonista a una entidad financiera de Argentina, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), con una emisión de 30 millones de dólares y el apoyo del BID y BID Invest. Los fondos obtenidos con la emisión tienen como objetivo financiar distintos proyectos sociales elegibles como empresas lideradas por mujeres, localizadas en provincias argentinas menos desarrolladas, inversiones en obligaciones negociables simples de pymes, empresas de software y proyectos verdes de energía renovable y eficiencia energética. Se trata de la primera emisión de bonos sostenibles que se lleva a cabo en Argentina y toca, nada menos, que seis ODS de la Agenda 2030. No es la primera operación de esta gama en América Latina, pero sí de las pocas que hasta ahora se han lanzado en la región, en un mercado en el que, hasta ahora, destacan por su mayor afluencia países como España, México o Corea del Sur.

Argentina se suma así a un selecto grupo de países que ha empezado a explorar el campo de los bonos sostenibles. La emisión de BICE coindice, además, con el lanzamiento por parte de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) de un índice de sostenibilidad, que integrará -y lógicamente reconocerá- a las compañías que ponen énfasis y se destacan por sus buenas prácticas medio ambientales y sociales. La iniciativa, en este caso del mercado de acciones y no de renta fija como son los bonos, no deja de ser un paso adelante en el compromiso de América Latina con los objetivos de la Agenda 2030 y con la construcción de un futuro sostenible para todos. Porque, lo que no cabe duda, es que el futuro será sostenible o, simplemente, no será.