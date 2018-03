AFA: de árbitros, ataúdes e insultos al Presidente

La sociedad argentina, no sólo la futbolera, está en estado de alerta por la situación imperante en los estadios. Los analistas políticos sostienen que si se sabe leer el pulso de las hinchadas se tendrá conciencia hasta dónde llega el buen humor o el descontento ciudadano. Otros dicen que se trata de una cuestión política sembrada desde el poder sindical.

El periodista Jorge Lanata, en su columna del sábado en Clarín bajo el título Fútbol y política, un cóctel que puede ser sublime y fatal apunta a que "los insultos empezaron el 4 de febrero cuando San Lorenzo recibió y empató con Boca Juniors: Mauricio Macri, la p...que te parió. En la trampa cayó Tinelli, alimentando la presunta ayuda que Macri le da a Boca".

La moda de insultar al Presidente de la Nación ante cada mal fallo de los árbitros se extendió a los estadios de River, Chacarita, Gimnasia, Independiente, Lanús y Racing. El reglamento disciplinario de la AFA no prevé el insulto al Jefe de Estado.

Recién confirmado el uso del VAR (video asistente al referí) para el Mundial Rusia 2018, las cámaras de TV suelen jugar un papel importante. Así árbitros como Abal, Trucco, Rapallini, Baliño, Vigliano, Ramiro López, Pompei, Echenique, Loustau, Pitana, Delfino, entre otros, han desnudado sus errores ante la gran vidriera.

Al presidente Macri se le reprocha su fanatismo por Boca Juniors y su amistad con Daniel Angelici, el mandamás boquense desde 2011 y vicepresidente primero de la AFA. Los yerros arbitrales de Jorge Baliño en el partido River Plate (2) -Godoy Cruz (2), motivaron que Horacio Elizondo (Director Nacional de Arbitraje AFA), de modo inusual, le pidiera disculpas al presidente de River, Rodolfo DOnofrio.

Días atrás, Guillermo Marconi secretario general de uno de los sindicatos de árbitros (SADRA), dijo ante la ola de insultos al presidente y la posible suspensión de los partidos: "Estamos analizando si se encuadra dentro de un acto de discriminación". Muy rápido Marconi dejó trunca su iniciativa: "Nosotros hicimos una consulta vinculante. Íbamos a aceptar lo que nos dijera la AFA. Y nos comunicaron que no se pueden suspender partidos por cánticos contra la investidura presidencial".

En tanto, el vicepresidente de Acassuso, Jorge Pipo Marín declaró: "Acá son los árbitros quienes tienen que salir del ojo de la tormenta en el que se metieron solos para parar esta ola de agravios hacia Macri". Éste le transmitió a Marconi la opinión del presidente de AFA: "Es un tema político, no es jurisdicción de los árbitros parar". Este sábado aparecieron gorros y camisetas alusivas con el acrónimo: MM LPQTP. Los gorros se vendieron en el Nuevo Gasómetro y en el estadio de Rosario Central una requisa policial debajo de la tribuna impidió a los barrabravas distribuir remeras, tirar bombas de humo y exhibir cuatro ataúdes con los colores de Boca, River, Newells y Macri. La comisión directiva rosarina emitió un comunicado repudiando lo ocurrido y poniéndose a disposición de la policía de Santa Fe, incluso los videos del sistema que funciona en el estadio.

El presidente Raúl Broglia dijo: "Ofrecemos todo lo que tengamos a nuestro alcance para esclarecer lo sucedido".

Urge sin embargo, conectarnos con el pasado. "Nosotros no estuvimos a la altura al no convocar a elecciones y prorrogar el mandato de Luis Segura. Eso fue un error. Sin el 38 a 38, yo no sería presidente de la AFA. Lo tengo claro eso. Por algo pasa todo, lo bueno y lo malo", así confesó el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Fabián Tapia.

Tras el 3 de diciembre de 2015, cuando desde esta columna decíamos que "los fantasmas tomaron la casa" ha quedado una huella bien marcada. La paridad de fuerzas que desobedeció a la aritmética de 75 votos, todavía subsiste. En un rincón, Marcelo Tinelli, inspirador de la Superliga Argentina (SAF), y del otro, Claudio Tapia, yerno de Hugo Moyano, emparentado con el mega-poder sindical, quien por estas horas gobierna la AFA. La disputa no está resuelta y existe un doble estándar criticado por la FIFA.

En estos días, los árbitros dividen sus esfuerzos entre la imparcialidad y el inconsciente subjetivo (o instinto de supervivencia) para demostrar su dosis de pleitesía ante las autoridades de turno. Para el periodista y escritor Ezequiel Fernandez Moores, "en el imaginario del fútbol el que manda es Macri, y Macri creo que hace bastante para abonar ese imaginario. Para mí hay una mezcla de cuestiones, futboleras y políticas, pero no podría sería muy arrogante determinar qué nivel de composición tiene cada uno".

José Luis Coll García (1931-2007), escritor y humorista español planteaba una utopía: "Un país habrá llegado al máximo de su civismo cuando en él se puedan celebrar partidos de fútbol sin árbitros".