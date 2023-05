Las batallas de Economía contra los fantasmas de la incertidumbre política

La Argentina de corto y mediano plazo, haciendo un abuso de simplificación, está dominada por dos grupos de restricciones. Por un lado, las determinadas por el desbalance fiscal, la inflación, la debilidad de las reservas internacionales, contracara de la sequía y del atraso cambiario. En conjunto, asientan a la economía en una recesión. El titular de la AmCham, Facundo Gómez Minujín, aventuró en el Summit de la entidad un futuro inmediato de recesión con inflación.

El otro gran condicionante es político, por las dudas acerca de qué fuerzas y con qué programas administrarán la fragilidad de la situación que heredará. En ese terreno es que florecen propuestas mágicas y nuevos liderazgos basados en retóricas emocionales para atender la frustración social.

Los dos grupos de situaciones se combinan negativamente mientras avanza el calendario electoral. Por ejemplo, la consultora 1816 aventuró que la candidatura del líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, es en sí misma inflacionaria. Su propuesta de dolarización, que carece de asidero técnico y político según la mayoría de las opiniones de los analistas es escuchada como una salida estabilizadora a la frustración social por la escalada de los precios . El fortalecimiento de su candidatura que promocionan las encuestas provoca un corrimiento al dólar de quienes ven chances del triunfo de esa propuesta. De ahí a la remarcación, sólo un paso.

Ayer, el ministro de Economía, Sergio Massa, en el Summit de AMCham insistió con lo anunciado al aplicar la artillería del BCRA y la ANSeS sobre los dólares financieros. "Para nosotros es central la capacidad de intervención del BCRA, que es irrenunciable, porque los años políticos y electorales en la Argentina siempre generan esta idea de, 'me preservo, dolarizo cartera'; generan esta sensación de incertidumbre -señaló en relación con las negociaciones con el FMI-; y que el BCRA y que el Estado tengan capacidad de intervención es para tener, no herramientas para distorsionar mercados, sino para generar certidumbre, tranquilidad, cuando la incertidumbre política puede generar situaciones de dificultad" .

En propias palabras, explicó los peligros políticos. "No fue tan valorado, pero el canje que permitió empezar a poner vencimientos saltando la barrera de la elección fue tal vez el éxito más importante nuestro como equipo dentro de la administración; permitió saltar la idea de que la elección es incertidumbre y que no sabemos lo que viene, esta idea que me decían que reina un poco, de volatilidad política por falta de liderazgos fuertes de un lado o del otro, o por falta de certidumbre respecto al proceso electoral", subrayó Massa.