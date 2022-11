La credibilidad fiscal es tan necesaria como reforzar el ingreso de dólares

En un país en el que las marchas y contramarchas son moneda corriente, la palabra oficial no tiene el mismo efecto que en una nación desarrollada, o incluso que en algún vecino de la región menos inestable.

Es entendible. Como recuerdan los analistas, con toda razón, la Argentina es un país que defaulteó su propia Constitución, ya que algunas de sus cláusulas van a alcanzar 20 años de incumplimiento (como el mandato de tener una nueva ley de coparticipación).

De ahí para acá, ni la ley de Presupuesto, ni otro tipo de medidas dispuestas por este mismo gobierno, gozan de la estabilidad necesaria como para convertirse en instrumentos creíbles. Cuando nació el SIRA, el nuevo sistema de control de las importaciones, en las casas matrices de las grandes empresas no podían creer que el esquema que les habían informado sus filiales apenas unos meses antes había sido desactivado. "¿Y éste hasta cuándo va a durar?", preguntan. En Buenos Aires nadie aventura una respuesta muy definitiva.

Es hora de cambiar la matriz productiva



El equipo de Sergio Massa pautó para el 2023 una inflación promedio de 60%. El objetivo es que para las elecciones la variación mensual se ubique en torno a 3%. Los economistas descreen de esa posibilidad, y proyectan una suba de precios por lo menos similar a la de este año, superior a 90%. Por empezar, sostienen que es inevitable que los dólares del BCRA alcancen para llegar a las elecciones sin aplicar algún tipo de ajuste cambiario (por eso la brecha entre el 60% y el 90%) que acompañe un plan de estabilización.

¿Hay que esperar algún tipo de aterrizaje turbulento o se puede pensar en una maniobra menos agitada, como imagina Massa? Por empezar, hay una asimetría informativa. El mercado asume hechos sin tener presente que quien gestiona tiene algún conejo en la galera. El dólar soja o el mayor uso del swap chino, por ejemplo, no estaban contabilizados. En segundo lugar, los economistas sostienen que si no hay un verdadero orden fiscal, no habrá orden monetario ni financiero.

Los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso muestran que el gasto público va entrando en caja, sobre todo por la licuación que causa la inflación. Lo que Economía debe generar es algo más de transparencia y de certidumbre en torno a esos números. Es un doble desafío para Massa: además de conseguir que las cifras cierren, debe venderlas más. Y al ser el principal vocero de su plan, exponer esos números puede aparejarle un costo político, tal como le pasó a su antecesor. Tal vez consiga una fórmula creativa que no lo muestre como un ajustador. El dilema está.

