Transformación digital y agro: hacia dónde va el comercio electrónico

El cambio en el comportamiento de los consumidores en el contexto de pandemia y la adecuación de los canales y puntos de contactos para la compra y venta online generó una híper aceleración en la digitalización de los negocios del campo .

Según un informe de McKinsey, los e-commerce de agronegocios movieron u$s 5 trillones desde el año 2015, con una fuerte expansión en particular en los últimos dos años. Por su parte, una estimación de Forrester Research solo para los Estados Unidos reportó que las ventas e-commerce B2B fueron de u$s 1.2 trillones, 14% del total de ventas B2B en el 2021.

Maquinaria, insumos, seguros y rodados, son algunas de las categorías donde las grandes compañías se volcaron a publicar online sus productos y servicios.

En general, las tecnologías de ecommerce ofrecen a los actores de la industria de los agronegocios y alimentos oportunidades de mayor eficiencia en los procesos de ventas, personalización y ahorro en costos, y una de las claves de la transformación digital en los agronegocios pasa por "llevar todo el ciclo de compra del cliente al ámbito digital o híbrido".

Esto contempla, entre otras cosas, la conformación de redes de agricultores a agricultores o de agricultores a restaurantes/minoristas; cooperativas; el armado de marketplaces B2B de mayoristas de alimentos, insumos y/o equipamientos; el establecimiento de un canal de venta directa de insumos agrícolas, maquinaria y repuestos; la gestión de las ventas B2B2C de los productores o fabricantes a través de sus canales de distribución y el armado de una fuerza de ventas que cuente con, entre otras cosas, herramientas de inteligencia de negocios.

De acuerdo al BID Lab, la Argentina es el segundo país de América Latina en cantidad de emprendimientos con foco en innovación agro tecnológica, con el 23% del total, detrás de Brasil, que concentra el 51%.

El comercio electrónico es, sin lugar a dudas, un mecanismo de comercialización que se instala rápidamente en el mundo de los agronegocios local. Hay que tener en cuenta que a nivel rural el uso de internet en el país va en aumento y existe buena percepción sobre las oportunidades que genera internet en materia de marketing y captación de nuevos clientes.



Hoy el uso del e-commerce por parte de los consumidores aumenta, generando expectativas para este modelo de negocios, que puede ser adaptado por la agricultura, agregando valor a sus productos y servicios.

Ya no hay cómo detenerlo, la transformación digital del agro ya es un hecho y el ecommerce es un eslabón clave para llevarlo a cabo exitosamente.