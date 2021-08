¿El Gobierno quiere una ley para pagarle al Fondo Monetario?

A menos de un mes para las elecciones, la economía presenta varias caras y no todas son buenas, pero tampoco todas son malas. Sin embargo, la sensación de angustia continúa.

La inflación es alta, altísima, para la economía pero más que nada, para los bolsillos de los más necesitados. El 29% presupuestado se agotó en los primeros siete meses del año. Por lo tanto, la inflación para 2021 estará en el orden del 45%, según estiman los analistas.

En el Gobierno, igual, siguen cautos con los números pero la esperanza está concentrada en lo que, al menos para una parte del oficialismo, es el derrotero de los aumentos de precios: devaluación, tarifas y paritarias.

Las tarifas ya subieron y por lo que resta del año no van a correr nuevos aumentos. Las paritarias ya no representan un problema y el dólar, al menos el oficial, encaja dentro del presupuesto. El blue, en cambio, es un problema. Si bien es un mercado chico y no corre para el intercambio comercial, no deja de ser el termómetro a la hora de reflejar el precio del dólar para la gente.

Otro de los temas es el Fondo Monetario Internacional (FMI). El alivio circunstancial que recibió el país gracias a la distribución de los Derechos Especiales de Giro (DEG), que el organismo envió a todos los estados miembros producto de la situación de pandemia, y que le representa 4334 millones de dólares, no sólo alivia los pagos que hay que realizar con el propio FMI antes de fin de año, sino que también, el dinero descomprime el financiamiento de los gastos que genera el propio Estado.

¿Pero se le pagará al FMI? El acuerdo, si bien se demora, sigue negociándose. El mercado también cree que el acuerdo llegará, pero estiman que será luego de las elecciones.

En el oficialismo confirman las negociaciones. Pero hay voces en off que aseguran que el Gobierno evalúa enviar al Congreso un proyecto de ley para el pago al FMI. Es decir, de esta forma, el oficialismo obligaría a la oposición a jugar del mismo lado de la cancha, porque si bien el Gobierno no dice que no va a pagar, para la oposición, no pagar no es una opción.

Otro de los puntos a tener en cuenta y que también tiene que ver con las buenas noticias que recibió el Banco Central (BCRA) en los últimos días, es que aumentó la liquidación de exportaciones. Este punto tomó de sorpresa al propio BCRA que si bien festejaba un julio casi récord, ahora hace cuentas para ver lo bueno que será agosto. Aunque el verdadero alivio del BCRA llegó de la mano del nuevo cepo que le trabó aún más las operaciones financieras a los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC) que comercializan bonos y acciones pero no operan como bancos. Frenar este goteo fue clave para encarar el final de año tranquilos, dicen en el Gobierno.