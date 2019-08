El lunes la Bolsa porteña, más precisamente su indicador líder el S&P Merval, sufrió la que fue la peor baja de los últimos 70 años. Casi 37% en pesos en un día y, si se tiene en cuenta que además esos pesos se devaluaron 14,5% en la misma rueda, un desplome del 48% en dólares. A las causas y a las responsabilidades, que pueblan la mayor parte de las páginas de esta edición de El Cronista, las vamos a dejar de lado en este texto.

Por hoy, nos interesa poner el foco sobre dos cosas.

Primero, sobre lo enormemente raro que fue el derrumbe del lunes. No la victoria opositora en las PASO (no es poco habitual que el peronismo gane elecciones, para nada). La caída del mercado, su tamaño, fue más allá de lo imaginado.

Segundo, sobre algunas de las anécdotas de los operadores que muestran los excesos de confianza, hasta irresponsabilidades, que se chocaron con la realidad ese día de desplome.

EL DERRUMBE

Hubo varios cálculos . No todos coinciden. Pero vamos a tomar uno que estuvo circulando.

Ahí va: 17 sigma.

No, a quien escribe tampoco le dice nada. Pero hagamos de cuenta que es una especie de escala de Richter, esa que se usa para medir terremotos.

Sigma es el símbolo del alfabeto griego que se usa en estadística para representar al desvío estándar. Es una medida de dispersión de datos; precisa qué tan dispersos están los datos de una muestra respecto de la muestra.

Siendo más imprecisos y algo más claros: al hablar de los retornos de un mercado bursátil, el desvío estándar muestra que tan habitual es un movimiento dado de las acciones. Y a más unidades de sigma, menos habitual es eso.

En algunos cálculos, operadores estimaban que el derrumbe bursátil del lunes se trató de un "evento 17 sigma".

Pero para ir a las precisiones, El Cronista consultó al especialista en finanzas cuantitativas Juan Serur, mágister en Finanzas de UCEMA.

"Los modelos financieros estiman que, asumiendo una distribución normal, en el 95% de los casos los mercados tienden a moverse dentro de los 2 sigma, en el 97% de los casos dentro de los 3 sigma, y así sucesivamente", dijo Serur.

A medida que se sube en la escala, se entiende, más raro es un evento.

"De acuerdo a la muestra que se tome, el movimiento de la Bolsa porteña del lunes se puede estimar en 17 sigma, algo tan poco probable que se suele estimar en los años que tienen que pasar para que eso suceda, acá estamos hablando de millones de años", agregó.

Serur aclara que no hay tal cosa como una "distribución normal", ya que no todos los mercados son iguales a los otros. Y el mercado argentino, evidentemente, es muy particular.

Otros cálculos, como el que atribuye la agencia internacional Bloomberg a Bollinger Bands al movimiento ya no de las acciones sino de los bonos argentinos, hablan de un evento 4 sigma. Algo así como un hecho para el que se calculaban en 99,994% las chances de que no suceda.

EXCESO DE CONFIANZA

Hasta algunas de las estrategias más conservadoras sufrieron las bajas, como en el caso de los fondos comunes de inversión en pesos. Pero, dado lo poco probable que era para algunos inversores este evento, las estrategias más irresponsables causaron quebrantos enormes.

Nos concentramos, acá, en los casos más extremos. Vale la aclaración, pero dada la forma en que confió el mercado en las encuestas y, como extra, las dimensiones siderales que tomaron las pérdidas, en toda el mercado hubo historias de pérdidas extremas.

Es el caso de quienes invertían con deuda, como el que contó un operador del interior del país: "Un cliente acostumbraba venir con cash, compraba un bono, lo caucionaba, compraba más de ese bono, y lo caucionaba. Una locura. Entonces si tenía un bono, se exponía por cinco veces ese bono. Hizo eso con el Bonar 2020... lo sacaron en camilla, dejó la cuenta en rojo por un monto aún mayor a lo que tenía invertido".

El lunes hubo, incluso, fugas, contó otro operador de una destacada sociedad de Bolsa porteña: "Hubo uno que fue apalancado en bancos 3 a 1, y a media mañana no solo había quebrado la cuenta sino que nos debía $ 50 lucas de pesos. Lo llamamos todo el día para ver como nos pagaría, o un plan de pagos. Atendió una mujer recién a las 7 de la tarde, dijo que era la madre, que su hijo estaba en Córdoba en las sierras, sin señal. El tipo se había fugado con el hermano".

En el mercado de futuros de dólar, las garantías que tienen que dejar los inversores para cubrir los movimientos diarios del dólar se consumieron hasta quedar en cero. Hubo que pasar la gorra: "Tuvimos todos que salir a pedirle plata a los clientes, cliente por cliente, para cubrir los margin calls que hizo Rofex".

Hubo también, víctimas del entusiasmo de las encuestas del viernes, según contaron en otra sociedad de Bolsa local: "Tenía un cliente que venía muy tranquilo, con posiciones muy conservadoras. En los últimos 10 minutos de la rueda del viernes se compró la vida: perdió la mitad del valor en dólares".