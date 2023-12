Las fintech ante el desafío de la ciberseguridad: más allá de las exigencias regulatorias

La revolución fintech trajo consigo un cambio radical en la forma en la que gestionamos nuestras finanzas. Pagos móviles, banca digital y criptomonedas son solo algunas de las innovaciones que renovaron el panorama financiero. Sin embargo, este progreso no está exento de desafíos y uno de los más apremiantes es la necesidad de elevar los estándares de ciberseguridad en todo el ecosistema fintech, a nivel global, regional, y por supuesto en la Argentina. El ciberdelito y la ciberseguridad no conocen de fronteras.



La evolución tecnológica generó una paradoja: mientras amplía las posibilidades y comodidades para los usuarios, también multiplica las amenazas cibernéticas. La digitalización de la vida cotidiana, impulsada aún más por la pandemia, creó un terreno fértil para que ciberdelincuentes realicen ataques informáticos de forma más masiva y sencilla.



Tiempo atrás los ataques se centraban en sistemas empresariales, pero la realidad actual presenta un cambio significativo. Ahora,resulta más fácil atacar a individuos, multiplicando los "vectores de ataque" potenciales. Lo que antes era un único vector, como el servidor de una empresa, se ha expandido a cada empleado conectado a internet, creando una red de vulnerabilidades que aumenta el nivel de exposición.



Las estadísticas respaldan la urgencia de esta problemática. Según un documento publicado en Carta Financiera, ya en 2021 las violaciones de datos aumentaron un 68%, estableciendo un récord sin precedentes. En este marco, las instituciones financieras enfrentaron un riesgo cibernético 300 veces mayor que otras organizaciones, dado que manejan el activo más atractivo para los ciberdelincuentes: el dinero.



En Argentina, según la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI),los fraudes bancarios se dispararon un asombroso 3000% entre 2020 y 2021, . Además, Kaspersky registró casi 200,000 nuevos malwares dirigidos a aplicaciones bancarias en 2022, evidenciando una creciente amenaza en el universo fintech.

Cybersecurity Ventures, por su parte, informó que los costos de los cibercrímenes a nivel global pasaron de 3 trillones de dólares en 2015 a 6 trillones en 2021, mientras que 2025 el costo global se estima será de 10.5 trillones de dólares.



Si bien las certificaciones de ciberseguridad no son obligatorias para, por ejemplo, las fintech B2B que no manejan cuentas ni custodian fondos de usuarios, ni transaccionan tarjetas, obtener dicho respaldo se vuelve relevante frente a las crecientes amenazas. Ese es el caso de tapi, startup argentina que recientemente obtuvo la certificación ISO 27001:2015, elevando el standard de calidad en seguridad en el mercado.



Según Tomás Mindlin, CEO y Co-Founder de la paytech, este es un distintivo que valida los esfuerzos en salvaguardar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, generando confianza en un entorno donde la seguridad financiera es una prioridad indiscutible.



No debemos olvidar que en el universo fintech tiene gran preponderancia de startups, cuya velocidad de implementación, una de sus características distintivas, contribuyen al aumento de soluciones relevantes para los usuarios al tiempo que aumenta la exposición en términos de seguridad informática.



Adicionalmente, para el usuario final, aunque no sea su público objetivo, la solidez de la industria financiera es fundamental para la generación y mantenimiento de la confianza, un elemento fundamental para su segmento. Como sucede naturalmente y en la cotidianidad, los usuarios finales no comprenden completamente la complejidad de las operaciones financieras, desconociendo que detrás de cada transacción hay diversos actores, distintas empresas y diferentes partes que colaboran para asegurar un procedimiento seguro. Sin embargo, sí saben y aspiran a que allí donde depositan datos personales y valores económicos, la ciberseguridad no puede estar en discusión.



Certificaciones como la ISO 27001 no solo elevan la vara de calidad en seguridad, sino que también respaldan a una industria relativamente joven que crece al ritmo de las necesidades y tendencias que ella misma genera.

La ciberseguridad no es simplemente un término técnico; es una práctica esencial que implica la protección de sistemas, redes y programas contra ataques digitales. En el sector fintech, donde las transacciones y los datos financieros son el núcleo del negocio, una estrategia robusta de ciberseguridad no es un lujo sino una necesidad.

El panorama fintech argentino enfrenta desafíos significativos en materia de ciberseguridad, y la elevación de estándares es esencial para garantizar la integridad del sistema financiero digital. La certificación ISO 27001 no solo es una respuesta a las amenazas actuales, sino también una inversión en la confianza y la solidez a largo plazo.



La seguridad no solo es responsabilidad de las empresas fintech, sino un compromiso colectivo para preservar la confianza de los usuarios y garantizar un futuro financiero digital más seguro.