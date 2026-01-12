Con su danza cósmica, los astros continúan generando patrones energéticos que moldean la percepción diaria de cada signo del zodíaco. Por ese motivo, es crucial conocer el horóscopo del día para saber cuál será su influencia.

Este lunes, 12 de enero de 2026, las personas de Virgo pueden saber cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo gracias a la alineación planetaria y la posición de las estrellas.

Horóscopo de hoy lunes 12 de enero para Virgo

Es recomendable que las personas del signo Virgo se enfoquen en su bienestar emocional y no se dejen afectar por mensajes negativos. Ignorar esos wasap que no aportan nada positivo puede ser una buena estrategia para mantener la paz interior. Al no prestar atención a lo que no les beneficia, pueden liberar su mente de tensiones innecesarias.

Además, es importante recordar que algunas relaciones pueden ser perjudiciales. Aléjense de aquellas personas que han demostrado en el pasado no ser un apoyo. Mantener una distancia prudente sin necesidad de confrontaciones puede ayudar a cultivar un entorno más saludable y armonioso en su vida diaria.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Virgo: así te irá en el amor este lunes

Hoy, las personas de Virgo pueden experimentar un día de reflexión en el amor. Es un momento propicio para dejar atrás las influencias negativas y centrarse en lo que realmente importa. No permitas que los mensajes desalentadores de otros afecten tu estado emocional; es mejor ignorarlos y buscar la paz interior.

En cuanto a la compatibilidad, hoy los Virgo se sentirán más conectados con los signos de Tierra, especialmente con Capricornio. La estabilidad y la comprensión mutua que ofrecen estos signos pueden ser un refugio en medio de la confusión. Aprovecha esta conexión para fortalecer tus lazos afectivos y disfrutar de momentos significativos.

¿Cómo le irá en el trabajo este lunes a las personas de Virgo?

Las personas de Virgo tendrán un día en el trabajo marcado por la necesidad de ignorar mensajes negativos que no aportan nada positivo. Es un momento para mantener la calma y no dejarse afectar por la toxicidad de ciertos compañeros. La experiencia pasada les ha enseñado que de esas personas no deben esperar nada bueno, por lo que es mejor dejar pasar esos comentarios sin alterarse.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Salud: las recomendaciones para los virginianos, según el horóscopo

Para los Virgo, es fundamental cuidar su salud mental alejándose de influencias negativas. Ignora los mensajes que no aportan nada positivo y prioriza tu bienestar emocional. Rodéate de personas que te inspiren y te motiven y no dudes en establecer límites con quienes te afectan. Tu paz mental es lo más importante.

Los números de la suerte para Virgo

Este lunes, 12 de enero de 2026, los números de la suerte para Virgo, "56, 49, 82, 37", pueden ayudarles a tomar decisiones acertadas y atraer oportunidades en su vida.