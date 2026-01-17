El horóscopo es una de las instrumentos más prácticos para identificar cómo influirán las energías que aparecen de la alineación planetaria y la posición de las estrellas en cada signo del zodíaco.

Por esa razón, es importante saber la predicción para las personas de Piscis sobre cómo les irá en el amor, el trabajo y la salud durante este sábado, 17 de enero de 2026.

El horóscopo de este sábado para Piscis

Es recomendable mantener una cierta distancia con aquellos que intentan acercarse a la intimidad sin haber establecido una conexión sólida. Esta precaución puede ser beneficiosa para proteger tu espacio personal y emocional. Conocer las intenciones de los demás es fundamental antes de abrirte completamente.

Explorar las motivaciones de quienes te rodean puede ofrecerte una perspectiva más clara sobre sus verdaderas intenciones. Tomarte el tiempo para discernir de dónde provienen y qué buscan te permitirá tomar decisiones más informadas y seguras en tus relaciones.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Piscis: así te irá en el amor este sábado

Hoy, las personas de Piscis pueden experimentar un día de introspección en el amor. Es recomendable que pongan freno a quienes intenten acercarse demasiado a su intimidad, especialmente si no los conocen bien. Esta precaución les permitirá proteger su espacio emocional y evaluar mejor las intenciones de los demás.

En cuanto a la compatibilidad, los signos de tierra como Tauro y Virgo pueden ser especialmente favorables para Piscis hoy. Su naturaleza estable y práctica puede ofrecer el equilibrio que los Piscis necesitan, creando un ambiente propicio para el amor y la conexión emocional.

¿Cómo le irá en el trabajo este sábado a las personas de Piscis?

El 17 de enero de 2026, las personas de Piscis deberán tener cuidado en su entorno laboral. Es recomendable poner límites a alguien que intenta acercarse demasiado a su vida personal, ya que no conocen bien sus intenciones. Esta precaución les permitirá evaluar mejor la situación y proteger su intimidad mientras navegan por las dinámicas en el trabajo.

Salud: las recomendaciones para los piscianos, según el horóscopo

Para los Piscis, es importante cuidar su salud mental estableciendo límites claros con quienes intentan acercarse demasiado. No dudes en poner freno a situaciones que te generen incomodidad, ya que proteger tu intimidad es esencial para tu bienestar. Tómate el tiempo necesario para conocer a las personas antes de abrirte a ellas.

Los números de la suerte para Piscis

Este sábado, 17 de enero de 2026, los números de la suerte para Piscis son el 40, 38, 32 y 25 y pueden servirles para atraer buenas oportunidades y tomar decisiones acertadas.