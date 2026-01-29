El horóscopo es una de las recursos más prácticos para identificar cómo influirán las energías que aparecen de la alineación planetaria y la posición de las estrellas en cada signo del zodíaco.

Por ese motivo, es importante saber la predicción para las personas de Piscis sobre cómo les irá en el amor, el trabajo y la salud durante este jueves, 29 de enero de 2026.

El horóscopo de este jueves para Piscis

Es un día propicio para reflexionar sobre las finanzas, especialmente si se ha solicitado un préstamo vinculado a la vivienda. La atención a los detalles y la comprensión de los compromisos adquiridos serán fundamentales para evitar sorpresas en el futuro.

Es recomendable prestar atención a las conversaciones y acuerdos que se establezcan, asegurándose de que todo esté claro y bien definido. Cerrar cualquier asunto pendiente permitirá avanzar con mayor tranquilidad y seguridad en el camino financiero.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Piscis: así te irá en el amor este jueves

Hoy, las personas de Piscis pueden experimentar un día de reflexión en el amor, ya que asuntos financieros podrían influir en sus relaciones. Es un momento para escuchar a su pareja y asegurarse de que ambos estén en la misma sintonía, especialmente si han tomado decisiones importantes juntos. La comunicación será clave para evitar malentendidos.

En cuanto a la compatibilidad, hoy los Piscis se sentirán más conectados con los signos de Tierra, como Tauro y Capricornio. Estos signos pueden ofrecer la estabilidad y el apoyo que necesitan en este momento, ayudándoles a navegar tanto en el amor como en los asuntos económicos que les preocupan.

¿Cómo le irá en el trabajo este jueves a las personas de Piscis?

El 29 de enero de 2026, las personas de Piscis se verán enfocadas en temas financieros, especialmente si han solicitado un préstamo para su hogar. Es crucial que presten atención a los detalles y a los compromisos que asumen, ya que las decisiones que tomen tendrán un impacto a largo plazo. Es un día para asegurarse de que todo esté en orden y no dejar cabos sueltos.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Salud: las recomendaciones para los piscianos, según el horóscopo

Para los Piscis, es fundamental cuidar su salud mental en momentos de preocupación financiera. Tómate un tiempo para meditar y reflexionar sobre tus compromisos, asegurándote de que no te sientas abrumado. Mantén una comunicación clara y abierta con quienes te rodean para evitar malentendidos que puedan afectar tu bienestar emocional.

Los números de la suerte para Piscis

Este jueves, 29 de enero de 2026, los números de la suerte para Piscis son el "1, 17, 88, 77" y pueden servirles para atraer oportunidades y mejorar su bienestar emocional.