El horóscopo es una de las instrumentos más prácticos para identificar cómo influirán las energías que brotan de la alineación planetaria y la posición de las estrellas en cada signo del zodíaco.

Por ese motivo, es importante saber la predicción para las personas de Libra sobre cómo les irá en el amor, el trabajo y la salud durante este viernes, 23 de enero de 2026.

Horóscopo de hoy viernes 23 de enero para Libra

Hoy podría presentarse la oportunidad de recibir una evaluación de un superior sobre tu desempeño laboral. Es importante considerar que cualquier crítica constructiva puede ser vista como un camino hacia el crecimiento personal y profesional. La clave está en mantener una actitud abierta y receptiva ante los comentarios recibidos.

En lugar de tomar las observaciones de manera negativa, se sugiere reflexionar sobre ellas como una forma de identificar áreas de mejora. Este enfoque no solo fortalecerá tus habilidades, sino que también te permitirá avanzar con confianza en tu trayectoria laboral. La receptividad será tu mejor aliada en este proceso.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Libra: así te irá en el amor este viernes

Hoy, las personas de Libra pueden experimentar un día de reflexión en el amor. Es posible que surjan conversaciones importantes con su pareja que les permitan evaluar la relación y encontrar áreas de mejora. No tomen las críticas de manera negativa, ya que pueden ser una oportunidad para fortalecer los lazos afectivos.

En cuanto a la compatibilidad, Libra se sentirá especialmente conectado con Acuario. Ambos signos comparten una visión abierta y receptiva, lo que les permitirá comunicarse de manera efectiva y disfrutar de un día armonioso juntos. Aprovechen esta energía para profundizar en su relación.

¿Cómo le irá en el trabajo este viernes a las personas de Libra?

El 23 de enero de 2026, las personas de Libra recibirán un informe de un superior que evaluará su desempeño laboral. Aunque algunos aspectos pueden no ser evaluados positivamente, es importante no tomarlo de manera negativa. Esta situación se presenta como una oportunidad para mejorar y crecer profesionalmente. Ser receptivo a las críticas constructivas será clave para avanzar en su carrera.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Salud: las recomendaciones para los librianos, según el horóscopo

Libra, en este momento de evaluación, es fundamental cuidar tu salud mental. Recuerda que las críticas pueden ser una oportunidad para crecer. Practica la meditación o el ejercicio físico para liberar el estrés y mantener una actitud receptiva ante los comentarios. Esto te ayudará a enfrentar cualquier desafío con una mente clara y positiva.

Los números de la suerte para Libra

Este viernes, 23 de enero de 2026, los números de la suerte para Libra, "35, 2, 48, 57", pueden ayudarles a tomar decisiones importantes y atraer oportunidades en su vida.