En esta noticia

El horóscopo es una de las instrumentos más prácticos para identificar cómo influirán las energías que brotan de la alineación planetaria y la posición de las estrellas en cada signo del zodíaco.

Por ese motivo, es importante saber la predicción para las personas de Libra sobre cómo les irá en el amor, el trabajo y la salud durante este viernes, 23 de enero de 2026.

Te puede interesar

Se anula la licencia de conducir en Colombia: los adultos mayores de 65 años ya no podrán extender el carnet si no cumplen este requisito

Horóscopo de hoy viernes 23 de enero para Libra

Hoy podría presentarse la oportunidad de recibir una evaluación de un superior sobre tu desempeño laboral. Es importante considerar que cualquier crítica constructiva puede ser vista como un camino hacia el crecimiento personal y profesional. La clave está en mantener una actitud abierta y receptiva ante los comentarios recibidos.

En lugar de tomar las observaciones de manera negativa, se sugiere reflexionar sobre ellas como una forma de identificar áreas de mejora. Este enfoque no solo fortalecerá tus habilidades, sino que también te permitirá avanzar con confianza en tu trayectoria laboral. La receptividad será tu mejor aliada en este proceso.

Te puede interesar

Estados Unidos le va a retirar el pasaporte a todos los colombianos que arriben con esta versión del documento
Horóscopo del día (foto: archivo).
Horóscopo del día (foto: archivo).

Libra: así te irá en el amor este viernes

Hoy, las personas de Libra pueden experimentar un día de reflexión en el amor. Es posible que surjan conversaciones importantes con su pareja que les permitan evaluar la relación y encontrar áreas de mejora. No tomen las críticas de manera negativa, ya que pueden ser una oportunidad para fortalecer los lazos afectivos.

En cuanto a la compatibilidad, Libra se sentirá especialmente conectado con Acuario. Ambos signos comparten una visión abierta y receptiva, lo que les permitirá comunicarse de manera efectiva y disfrutar de un día armonioso juntos. Aprovechen esta energía para profundizar en su relación.

¿Cómo le irá en el trabajo este viernes a las personas de Libra?

El 23 de enero de 2026, las personas de Libra recibirán un informe de un superior que evaluará su desempeño laboral. Aunque algunos aspectos pueden no ser evaluados positivamente, es importante no tomarlo de manera negativa. Esta situación se presenta como una oportunidad para mejorar y crecer profesionalmente. Ser receptivo a las críticas constructivas será clave para avanzar en su carrera.

Te puede interesar

Cierra Bancolombia: todas las sedes quedarán inactivas durante dos días y no se podrán efectuar operaciones
Horóscopo del día (foto: archivo).
Horóscopo del día (foto: archivo).

Salud: las recomendaciones para los librianos, según el horóscopo

Libra, en este momento de evaluación, es fundamental cuidar tu salud mental. Recuerda que las críticas pueden ser una oportunidad para crecer. Practica la meditación o el ejercicio físico para liberar el estrés y mantener una actitud receptiva ante los comentarios. Esto te ayudará a enfrentar cualquier desafío con una mente clara y positiva.

Te puede interesar

Orgullo nacional: dos ciudades colombianas fueron seleccionadas como las más atractivas del mundo

Los números de la suerte para Libra

Este viernes, 23 de enero de 2026, los números de la suerte para Libra, "35, 2, 48, 57", pueden ayudarles a tomar decisiones importantes y atraer oportunidades en su vida.