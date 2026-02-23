El horóscopo es una de las recursos más prácticos para identificar cómo influirán las energías que aparecen de la alineación planetaria y la posición de las estrellas en cada signo del zodíaco. Por ese motivo, es importante saber la predicción para las personas de Libra sobre cómo les irá en el amor, el trabajo y la salud durante este lunes, 23 de febrero de 2026. Hoy, los Libra pueden enfrentar un sentimiento de culpa relacionado con acciones pasadas. Es importante reconocer esa emoción, pero no dejar que te consuma. Permítete sentir, pero recuerda que el pasado no define tu presente. Céntrate en el aquí y el ahora. Realiza actividades que te llenen de energía y alegría, como pasar tiempo con amigos o disfrutar de un hobby. Liberarte de la carga emocional te permitirá afrontar el día con una perspectiva renovada. Este 23 de febrero de 2026, las personas de Libra podrían enfrentar un día complicado en el trabajo. Un recuerdo del pasado les generará un fuerte sentimiento de culpa, lo que afectará su energía y motivación. Es posible que se sientan menos productivos y más reflexivos, lo que podría influir en su desempeño laboral. Es importante que busquen maneras de manejar estas emociones para no afectar su trabajo. Hoy, las personas de Libra podrían experimentar un día de reflexión en el amor. Recordarás alguna cosa que hiciste en el pasado y ello provocará que hoy te invada un enorme sentimiento de culpa, lo que podría afectar tu energía y tu disposición para conectar con los demás. Es un momento para sanar y aprender de tus experiencias pasadas. En cuanto a la compatibilidad, hoy podrías encontrar un apoyo especial en los signos de Acuario y Géminis. Estos signos te ayudarán a ver las cosas desde una perspectiva más positiva y a superar cualquier carga emocional que sientas. Aprovecha su energía para recargar la tuya y abrirte a nuevas posibilidades en el amor. Este lunes, 23 de febrero de 2026, los números de la suerte para Libra, "3, 88, 75, 23", pueden ayudarles a atraer oportunidades y tomar decisiones favorables en su vida. Libra, es fundamental que hoy te enfoques en el presente para liberar cualquier sentimiento de culpa que te agobie. Practica la meditación o realiza ejercicios de respiración para reconectar contigo mismo y recuperar tu energía. Recuerda que el pasado no define tu bienestar actual.