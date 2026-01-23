Con su danza cósmica, los astros continúan generando patrones energéticos que moldean la percepción diaria de cada signo del zodíaco. Por ese motivo, es crucial conocer el horóscopo del día para saber cuál será su influencia.

Este viernes, 23 de enero de 2026, las personas de Leo pueden saber cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo gracias a la alineación planetaria y la posición de las estrellas.

El horóscopo de este viernes para Leo

Para las personas del signo Leo, es un buen día para sumergirse en la lectura de un tema que despierte su curiosidad y les brinde nuevos conocimientos. Aprovechar esta oportunidad puede ser enriquecedor y gratificante, incluso si implica un pequeño sacrificio económico. La inversión en el aprendizaje siempre trae consigo recompensas emocionales y mentales.

Además, explorar un lugar que les atraiga puede ser una experiencia revitalizante. Aunque pueda requerir renunciar a un capricho momentáneo, el bienestar que se derive de esta aventura será mucho más satisfactorio. La felicidad que se experimentará al hacerlo será un recordatorio de la importancia de priorizar lo que realmente nutre el espíritu.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Leo: así te irá en el amor este viernes

Hoy, las personas de Leo experimentarán un día lleno de oportunidades en el amor. La lectura de algo que les interesa profundamente les abrirá la mente y les permitirá conectar de manera más intensa con su pareja o con alguien especial. Este conocimiento nuevo les ayudará a fortalecer la relación y a comunicarse de manera más efectiva.

En cuanto a la compatibilidad, los Leo se llevarán especialmente bien con los signos de Aries y Sagitario. La energía y la pasión que comparten con estos signos les permitirán disfrutar de momentos emocionantes juntos. No dejen pasar la oportunidad de salir y explorar nuevos lugares, ya que esto podría llevar a encuentros significativos.

¿Cómo le irá en el trabajo este viernes a las personas de Leo?

Las personas de Leo tendrán un día favorable en el trabajo el 23 de enero de 2026. La lectura de un material que les interesa profundamente les brindará un nuevo conocimiento que podría abrirles puertas. Es un momento propicio para aprovechar oportunidades, incluso si eso implica hacer un esfuerzo económico o sacrificar un capricho. No deben dejar pasar esta ocasión, ya que puede ser clave para su crecimiento profesional.

Salud: las recomendaciones para los leoninos, según el horóscopo

Para los Leo, es fundamental priorizar su bienestar físico y mental. Aprovecha la oportunidad de leer ese libro que tanto te interesa o visitar ese lugar que te inspira. Aunque implique un esfuerzo económico, invertir en tu crecimiento personal te brindará felicidad y satisfacción, lo que a su vez fortalecerá tu salud integral.

Los números de la suerte para Leo

Este viernes, 23 de enero de 2026, los números de la suerte para los Leo son el 78, 63, 75 y 35 y pueden servirles para atraer oportunidades y mejorar su suerte en decisiones importantes.