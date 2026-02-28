El horóscopo es una de las recursos más prácticos para desvelar cómo influirán las energías que aparecen de la alineación planetaria y la posición de las estrellas en cada signo del zodíaco. Por ese motivo, es importante saber la predicción para las personas de Leo sobre cómo les irá en el amor, el trabajo y la salud durante este sábado, 28 de febrero de 2026. Hoy, Leo, es importante que reconozcas la influencia disonante de Mercurio. Tómate un momento para respirar profundamente y mantener la calma, ya que tus nervios pueden estar a flor de piel. Recuerda que este día es solo uno más, así que no dejes que la inestabilidad te afecte demasiado. Aprovecha la gran actividad física e intelectual que se presenta. Dedica tiempo a proyectos que te apasionen y busca maneras de canalizar esa energía. Mantente enfocado y positivo y verás que el día puede ser productivo a pesar de las tensiones. Las personas de Leo experimentarán un día de trabajo marcado por la disonancia de Mercurio, su planeta regente. Esto podría generar nerviosismo e inestabilidad, aunque en esencia será un día similar a los demás. Es importante mantener la calma y no dejarse llevar por la ansiedad, ya que las situaciones laborales no serán tan complicadas como parecen. Hoy, las personas de Leo pueden experimentar una jornada emocionalmente intensa en el amor. La disonancia de Mercurio puede generar nerviosismo y una sensación de inestabilidad, lo que podría llevar a malentendidos con su pareja. Es importante mantener la calma y comunicarse abiertamente para evitar conflictos innecesarios. En cuanto a la compatibilidad, los Leo encontrarán un buen apoyo en los signos de Aries y Sagitario. Estos signos de fuego pueden ayudar a equilibrar la energía de Leo y ofrecer el entendimiento necesario para superar cualquier tensión que surja durante el día. Aprovecha esta conexión para fortalecer tus lazos afectivos. Este sábado, 28 de febrero de 2026, los números de la suerte para los Leo son el "25, 72, 63, 19" y pueden servirles para atraer oportunidades y mejorar su suerte en decisiones importantes. Hoy, los Leo deben cuidar su salud mental y física, ya que la disonancia de Mercurio puede aumentar la tensión. Es recomendable practicar técnicas de relajación, como la meditación o ejercicios de respiración, para mantener la calma y equilibrar la energía. Además, aprovechar la gran actividad física e intelectual del día puede ser beneficioso, pero es importante no sobrecargarse y tomarse momentos de descanso.