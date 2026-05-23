La astrología ofrece un recurso esencial para comprender los ciclos vitales y las influencias planetarias que nos afectan. Mediante el horóscopo diario, tenemos la posibilidad de recibir importantes indicios sobre las oportunidades y retos que aparecen en nuestro camino.

Por ese motivo, explora la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Leo y conoce cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo.

El horóscopo de este sábado para Leo

Con varios frentes abiertos, a Leo le convendrá ver la colaboración como aliada. Menos orgullo, más fluidez en las soluciones.

La presencia de un amigo podría ser decisiva: escucha y corazón abiertos. Al compartir la carga, llegará alivio y claridad.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este sábado a las personas de Leo?

En el trabajo, Leo, este 2026-05-23 se presentarán varios frentes abiertos y necesitarás pedir ayuda para sortearlos; deja el orgullo a un lado, porque un colega-amigo será clave. Te escuchará, te brindará apoyo sincero y eso te permitirá avanzar con más calma y seguridad.

Leo: así te irá en el amor este sábado

Leo, en el amor, afrontará un día con varios frentes abiertos; si dejas el orgullo y pides ayuda, podrás suavizar tensiones y aclarar malentendidos. Un amigo será clave para mediar y recordarte que la cooperación fortalece el vínculo.

Hoy serás especialmente compatible con Libra, cuyo tacto y equilibrio favorecerán acuerdos y encuentros armoniosos. Si estás soltero, busca conversaciones con Libra; si estás en pareja, adopta su estilo diplomático para avanzar juntos.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Los números de la suerte para Leo

Para los Leo, sus números de la suerte son 70, 42, 71 y 28 y pueden servirles para elegir fechas importantes y atraer buena fortuna en decisiones y juegos.

Salud: las recomendaciones para los leoninos, según el horóscopo

Leo, cuida tu salud mental aceptando la ayuda de ese amigo: hablar reducirá el estrés; acompáñalo con respiración profunda y un paseo corto para liberar tensión.