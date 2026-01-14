El horóscopo es una de las recursos más prácticos para desvelar cómo influirán las energías que aparecen de la alineación planetaria y la posición de las estrellas en cada signo del zodíaco.

Por ese motivo, es importante saber la predicción para las personas de Leo sobre cómo les irá en el amor, el trabajo y la salud durante este miércoles, 14 de enero de 2026.

Horóscopo de hoy miércoles 14 de enero para Leo

La Luna menguante en Leo sugiere que es un día para la reflexión más que para la acción. La energía puede no estar a favor de tomar decisiones importantes o iniciar nuevos proyectos, por lo que es recomendable tomarse un tiempo para descansar y dejar que las cosas fluyan sin presión.

Es posible que la influencia negativa de alguien cercano afecte el estado de ánimo. En lugar de confrontar esta situación, sería beneficioso centrarse en actividades que aporten tranquilidad y bienestar, permitiendo que el día transcurra sin complicaciones.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Leo: así te irá en el amor este miércoles

Hoy, las personas de Leo pueden sentir que el amor no es su prioridad. La influencia de la luna menguante en su signo les puede generar una falta de motivación para tomar decisiones en sus relaciones. Es un día en el que preferirán dejar que las cosas fluyan sin presiones, buscando simplemente disfrutar del momento sin complicaciones.

En cuanto a la compatibilidad, los Leo se sentirán más conectados con los signos de Aries y Sagitario. Estos signos aportarán la energía y la diversión que Leo necesita en un día como hoy, permitiéndoles disfrutar de la compañía sin la necesidad de profundizar en temas serios. La conexión será ligera y placentera, ideal para pasar el día sin preocupaciones.

¿Cómo le irá en el trabajo este miércoles a las personas de Leo?

El 14 de enero de 2026, las personas de Leo enfrentarán un día complicado en el trabajo. La influencia de la luna menguante en su signo les generará desánimo y falta de motivación para tomar decisiones o pensar en nuevos proyectos. En lugar de enfocarse en sus tareas, querrán que el día termine rápidamente y la presencia de alguien que influye negativamente en su entorno podría agravar aún más su estado de ánimo.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Salud: las recomendaciones para los leoninos, según el horóscopo

Para los Leo, es importante priorizar su bienestar mental en días como hoy, donde la influencia de la luna menguante puede generar desánimo. Tómate un tiempo para desconectar y realizar actividades que te relajen, como meditar o dar un paseo. Evita tomar decisiones importantes y rodéate de personas que te aporten energía positiva.

Los números de la suerte para Leo

Este miércoles, 14 de enero de 2026, los números de la suerte para Leo, "35, 25, 39, 7", pueden servirles para atraer oportunidades y tomar decisiones acertadas en momentos clave.