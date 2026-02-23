Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este lunes, 23 de febrero de 2026. Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los leoninos podrán anticiparse y conocer cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo. Hoy, los Leo deben ser cautelosos en el trabajo, ya que la comunicación puede verse afectada por alguien que intenta imponer sus normas. Es recomendable evitar reuniones hasta que tengas claridad sobre la mejor estrategia a seguir. Por la tarde, tómate un tiempo para reflexionar con calma. Una buena opción es salir a dar una vuelta o charlar con un amigo, lo que te ayudará a encontrar la perspectiva necesaria para afrontar la situación con confianza. Las personas de Leo enfrentarán desafíos en su entorno laboral el 23 de febrero de 2026, ya que les costará establecer una comunicación fluida debido a la imposición de normas por parte de un compañero. Esta situación puede generar frustración, por lo que se recomienda evitar reuniones hasta que se tenga claridad sobre la mejor estrategia a seguir. Hoy, las personas de Leo pueden enfrentar algunos desafíos en el amor debido a la falta de comunicación. Es posible que sientan que su pareja o alguien que les interesa intenta imponer sus propias normas, lo que podría generar tensiones. Es un buen día para reflexionar y evitar confrontaciones innecesarias. En cuanto a la compatibilidad, los signos de Aries y Sagitario pueden ser los más afines para Leo hoy. Ambos signos aportan energía y entusiasmo, lo que puede ayudar a suavizar cualquier malentendido y fomentar una conexión más armoniosa. Este lunes, 23 de febrero de 2026, los números de la suerte para los Leo, "64, 81, 43, 85", pueden servirles para atraer oportunidades y mejorar su fortuna en decisiones importantes. Para los Leo, es fundamental cuidar su salud mental en momentos de tensión laboral. Evitar reuniones innecesarias puede ayudar a reducir el estrés y permitirte reflexionar sobre la mejor estrategia a seguir. Tómate un tiempo para ti, practica la meditación o realiza actividades que te relajen y te permitan recargar energías.