El horóscopo es una de las instrumentos más prácticos para identificar cómo influirán las energías que brotan de la alineación planetaria y la posición de las estrellas en cada signo del zodíaco. Por ese motivo, es importante saber la predicción para las personas de Leo sobre cómo les irá en el amor, el trabajo y la salud durante este domingo, 22 de febrero de 2026. Hoy se presenta como un día desafiante para los Leo, con la necesidad de activar múltiples tareas que han quedado pendientes. La colaboración familiar o el apoyo de un amigo de confianza puede ser clave para avanzar en estos asuntos. La unión y el trabajo en equipo facilitarán el camino hacia la resolución de los pendientes. Además, es fundamental prestar atención a la alimentación durante esta jornada. Mantener una dieta equilibrada ayudará a mantener la energía y la concentración necesarias para enfrentar los retos del día. Cuidar de uno mismo es esencial para poder afrontar las complicaciones con éxito. El 22 de febrero de 2026, las personas de Leo enfrentarán un día complicado en el trabajo, ya que deberán activar múltiples tareas pendientes y algunas atrasadas. Sin embargo, con el apoyo de la familia o la ayuda de alguien de confianza, lograrán avanzar. Además, es importante que cuiden su alimentación para mantener la energía necesaria para afrontar los desafíos del día. Hoy, las personas de Leo pueden enfrentar algunos desafíos en el amor, ya que la jornada se presenta algo complicada. Sin embargo, si se apoyan en sus seres queridos y buscan el consejo de alguien de confianza, podrán superar cualquier obstáculo emocional que se presente. Es un buen momento para fortalecer la comunicación con su pareja y resolver cualquier malentendido. En cuanto a la compatibilidad, los Leo encontrarán una conexión especial con los signos de Aries y Sagitario. Estos signos aportarán energía y entusiasmo a su día, lo que les ayudará a disfrutar de momentos agradables y a mantener el equilibrio en sus relaciones. Recuerda cuidar también tu bienestar, ya que una buena alimentación puede influir positivamente en tu estado emocional. Este domingo, 22 de febrero de 2026, los números de la suerte para Leo son el "3, 68, 23, 5" y pueden servirles para atraer oportunidades y mejorar su suerte en decisiones importantes. Para los Leo, es fundamental cuidar la alimentación en días complicados. Asegúrate de mantener una dieta equilibrada que te brinde la energía necesaria para enfrentar tus tareas pendientes. No dudes en apoyarte en tu familia o en alguien de confianza para mantenerte motivado y equilibrado tanto física como mentalmente.