La astrología nos ofrece una herramienta invaluable para comprender los ciclos de la vida y las energías que nos rodean. A través del horóscopo diario, podemos obtener valiosas pistas sobre las oportunidades y desafíos que se presentan en nuestro camino. Por ese motivo, conoce la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Geminis y descubre cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo. Hoy, si te encuentras con una mala contestación de un desconocido, recuerda que su actitud es su problema, no el tuyo. Mantén tu buen humor y no permitas que palabras ajenas afecten tu estado de ánimo. Es fundamental que te protejas de las energías negativas que no te pertenecen. Enfócate en lo positivo y no asumas los malos rollos de los demás. Al hacerlo, te ahorrarás sentirte mal por situaciones que no mereces. Recuerda que tu bienestar emocional es lo más importante, así que sigue adelante con una sonrisa y la cabeza en alto. Las personas de Géminis tendrán un día en el trabajo marcado por la importancia de mantener una actitud positiva. Si reciben una mala contestación de un desconocido, es fundamental que no dejen que eso afecte su estado de ánimo. Recordar que el problema es de quien lo expresa y no de ellos les permitirá ahorrar energía emocional y seguir adelante con confianza en sus capacidades. Hoy, las personas de Géminis pueden experimentar altibajos en el amor. Si alguien cercano te responde de manera negativa, recuerda que no debes permitir que eso afecte tu estado de ánimo. Mantén una actitud positiva y enfócate en lo que realmente importa en tus relaciones. Tu bienestar emocional es lo más importante. En cuanto a la compatibilidad, hoy será un buen día para los Géminis con los signos de Libra y Acuario. La comunicación fluirá de manera armoniosa y juntos podrán disfrutar de momentos agradables. Aprovecha esta conexión para fortalecer la relación y compartir tus pensamientos sin temor a ser juzgado. Este lunes, 23 de febrero de 2026, los números de la suerte para Géminis, "44, 97, 93, 36", pueden servirles para atraer oportunidades y tomar decisiones acertadas en su vida diaria. Para los Géminis, es fundamental cuidar su salud mental. Si hoy enfrentas una mala contestación de un desconocido, recuerda que su actitud no debe afectar tu estado de ánimo. Mantén la claridad y no asumas los problemas de los demás; así protegerás tu bienestar emocional y evitarás sentirte mal por palabras que no te corresponden.