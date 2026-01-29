La astrología nos ofrece una herramienta invaluable para comprender los ciclos de la vida y las energías que nos rodean. A través del horóscopo diario, podemos obtener valiosas pistas sobre las oportunidades y desafíos que se presentan en nuestro camino.

Por ese motivo, conoce la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Geminis y descubre cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo.

Horóscopo de hoy jueves 29 de enero para Geminis

Hoy es un día en el que la empatía y la comprensión serán fundamentales para los Geminis. La preocupación por un amigo puede generar desasosiego, pero es importante canalizar esa energía en apoyo y ánimo. Ofrecer palabras de aliento y estar presente puede marcar una gran diferencia en su situación.

La conexión emocional que se establecerá con ese amigo será intensa y gratificante. Al brindar tu ayuda, no solo contribuirás a su bienestar, sino que también fortalecerás los lazos de amistad. Es un momento propicio para demostrar tu capacidad de ser un pilar en los momentos difíciles.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Geminis: así te irá en el amor este jueves

Hoy, las personas de Géminis experimentarán una mezcla de emociones en el amor. La preocupación por un amigo podría hacer que se sientan un poco desanimados, pero esta energía también les permitirá conectar de manera más profunda con su pareja, mostrando su lado más solidario y comprensivo.

En cuanto a la compatibilidad, los Géminis se llevarán especialmente bien con los signos de Libra y Acuario. Estos signos de aire compartirán su necesidad de comunicación y comprensión, lo que les permitirá disfrutar de momentos significativos juntos, incluso en medio de la preocupación por otros.

¿Cómo le irá en el trabajo este jueves a las personas de Geminis?

El 29 de enero de 2026, las personas de Géminis experimentarán un día en el trabajo marcado por la preocupación por un amigo que atraviesa una situación difícil. Su deseo de ayudar se manifestará a través de consejos y apoyo emocional, lo que fortalecerá sus lazos y les brindará una sensación de gratitud intensa. Esta conexión emocional podría influir positivamente en su ambiente laboral, fomentando un sentido de comunidad y colaboración.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Salud: las recomendaciones para los geminianos, según el horóscopo

Para los Géminis, es importante cuidar de su salud mental mientras apoyan a sus amigos. Dedica tiempo a la meditación o a actividades que te relajen, para que puedas mantener tu energía positiva y estar presente para quienes te rodean. Recuerda que tu bienestar es fundamental para poder ofrecer el mejor apoyo.

Los números de la suerte para Geminis

Este jueves, 29 de enero de 2026, los números de la suerte para Géminis son el 46, 44, 85 y 5 y pueden servirles para atraer oportunidades y tomar decisiones acertadas.