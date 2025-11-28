El horóscopo es una de las instrumentos más prácticos para identificar cómo influirán las energías que se manifiestan de la alineación planetaria y la posición de las estrellas en cada signo del zodíaco.

Por ese motivo, es importante saber la predicción para las personas de Escorpio sobre cómo les irá en el amor, el trabajo y la salud durante este viernes, 28 de noviembre de 2025.

El horóscopo de este viernes para Escorpio

Hoy es un día ideal para que los Escorpio se sumerjan en conversaciones profundas sobre sus deseos y expectativas en el amor. Aprovecha esta oportunidad para aclarar tus sentimientos y cerrar ciclos que aún te afectan. La comunicación abierta te permitirá avanzar hacia un futuro más claro y satisfactorio en tus relaciones.

Sin embargo, ten cuidado con la tendencia a dejar tareas inconclusas. Mantén tu enfoque y evita que el aburrimiento te desvíe de tus objetivos. Organiza tu día para que puedas cumplir con tus responsabilidades y disfrutar de momentos significativos sin distracciones.

Fuente: narrativas-co

Escorpio: así te irá en el amor este viernes

Hoy será un día muy intenso en el amor para las personas de Escorpio. Tendrán la oportunidad de conversar largo y tendido sobre lo que realmente desean para su futuro sentimental, lo que les permitirá aclarar sus sentimientos y expectativas. Este diálogo será clave para dejar atrás problemas del pasado que habían quedado sin solución, brindando un nuevo comienzo en sus relaciones.

En cuanto a la compatibilidad, Escorpio se sentirá especialmente conectado con los nativos de Cáncer. La sensibilidad y la empatía de Cáncer complementarán la profundidad emocional de Escorpio, creando un ambiente propicio para el entendimiento y la conexión. Juntos, podrán construir una base sólida para su futuro amoroso.

¿Cómo le irá en el trabajo este viernes a las personas de Escorpio?

Las personas de Escorpio tendrán un día muy intenso en el trabajo el 28 de noviembre de 2025. Este será un momento propicio para dialogar sobre sus aspiraciones profesionales y resolver conflictos laborales que habían quedado pendientes. La claridad en la comunicación les permitirá avanzar hacia un futuro más prometedor y satisfactorio en su carrera.

Fuente: narrativas-co

Salud: las recomendaciones para los escorpianos, según el horóscopo

Para los Escorpio, es fundamental mantener un equilibrio entre el amor y el autocuidado. Aprovecha este día intenso para reflexionar sobre tus emociones, pero no descuides tu salud física y mental. Dedica tiempo a actividades que te energicen y evita dejar tareas inconclusas; la concentración te ayudará a sentirte más realizado y menos abrumado.

Los números de la suerte para Escorpio

Este viernes, 28 de noviembre de 2025,

Los números de la suerte para Escorpio son el "43, 57, 26, 35" y pueden servirles para atraer oportunidades y tomar decisiones acertadas en su vida.