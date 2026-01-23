El horóscopo es una de las instrumentos más prácticos para desvelar cómo influirán las energías que aparecen de la alineación planetaria y la posición de las estrellas en cada signo del zodíaco.

Por ese motivo, es importante saber la predicción para las personas de Escorpio sobre cómo les irá en el amor, el trabajo y la salud durante este viernes, 23 de enero de 2026.

El horóscopo de este viernes para Escorpio

Hoy es un buen momento para considerar el regreso a las rutinas deportivas que se han descuidado durante las vacaciones. Retomar estas actividades no solo ayuda a mantener la forma física, sino que también contribuye al bienestar mental. Es fundamental no dejarse llevar por la pereza y encontrar la motivación necesaria para reintegrar el ejercicio en la vida diaria.

La organización es clave para lograr este objetivo. Identificar las horas del día en las que el cuerpo se siente más activo y receptivo puede facilitar el proceso. Establecer un horario que se adapte a las necesidades personales permitirá disfrutar de los beneficios del ejercicio sin sentirlo como una carga.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Escorpio: así te irá en el amor este viernes

Hoy, las personas de Escorpio sentirán una fuerte conexión emocional que les permitirá abrirse más en sus relaciones. Este es un buen momento para dejar atrás viejas rencillas y fortalecer los lazos con su pareja o, si están solteros, para atraer a alguien especial. La energía del día les impulsará a ser más proactivos en el amor.

En cuanto a la compatibilidad, Escorpio se llevará especialmente bien con los nativos de Cáncer. Ambos signos comparten una profunda conexión emocional y podrán disfrutar de momentos significativos juntos. La comunicación será clave para que su relación florezca hoy.

¿Cómo le irá en el trabajo este viernes a las personas de Escorpio?

Este 2026-01-23, las personas de Escorpio encontrarán en el trabajo una oportunidad para retomar la disciplina y la organización que han descuidado durante las vacaciones. La predicción astrológica sugiere que es un buen momento para establecer rutinas que no solo beneficien su salud física, sino que también mejoren su rendimiento laboral. Al organizarse adecuadamente, podrán enfrentar los desafíos con energía renovada y evitar la pereza que podría afectar su productividad.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Salud: las recomendaciones para los escorpianos, según el horóscopo

Escorpio, es un buen momento para retomar tus rutinas deportivas. No dejes que la pereza te detenga; organiza tu tiempo para ejercitarte en los momentos que mejor se adapten a tu energía. Tu salud física y mental te lo agradecerá.

Los números de la suerte para Escorpio

Este viernes, 23 de enero de 2026, los números de la suerte para Escorpio son el 23, 17, 99 y 32 y pueden servirles para atraer buenas oportunidades y tomar decisiones acertadas.