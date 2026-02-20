Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este viernes, 20 de febrero de 2026. Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los escorpianos podrán anticiparse y conocer cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo. Hoy, Escorpio, es fundamental que mantengas tus instintos agudos. Si alguien te asegura que no repetirá un comportamiento que te ofende, desconfía. Recuerda que las palabras son solo eso, palabras. Enfrenta la situación y observa los hechos, ya que estos son los que realmente cuentan. No dudes en alejarte de aquellas personas tóxicas que afectan tu bienestar emocional. Prioriza tu paz interior y rodéate de quienes te valoran y respetan. Este es un día para fortalecer tus límites y proteger lo más íntimo de ti mismo. Las personas de Escorpio tendrán un día desafiante en el trabajo el 20 de febrero de 2026. La predicción astrológica sugiere que desconfiarán de alguien que promete no repetir comportamientos ofensivos. Es crucial que enfrenten esta situación con firmeza y se basen en hechos concretos, en lugar de dejarse llevar por palabras vacías. Este enfoque les permitirá establecer límites claros y proteger su bienestar en el entorno laboral. Hoy, las personas de Escorpio pueden experimentar una jornada de reflexión en el amor. La desconfianza hacia alguien cercano podría surgir, especialmente si esa persona ha prometido cambiar su comportamiento. Es un buen momento para evaluar si sus acciones respaldan sus palabras, ya que la sinceridad es clave para avanzar en cualquier relación. En cuanto a la compatibilidad, Escorpio se sentirá más alineado con los nativos de Virgo. Ambos signos valoran la honestidad y la lealtad, lo que les permitirá construir una conexión sólida basada en la confianza y el respeto mutuo. Este día es ideal para fortalecer la comunicación y dejar atrás las dudas. Este viernes, 20 de febrero de 2026, Los números de la suerte para Escorpio, "87, 64, 93, 16", pueden ayudarles a atraer oportunidades y tomar decisiones acertadas en su vida diaria. Para los Escorpio, es fundamental priorizar su salud mental alejándose de personas tóxicas que afectan su bienestar. Confía en tus instintos y no te dejes llevar por promesas vacías. Rodéate de quienes realmente te apoyan y te hacen sentir bien y recuerda que tu paz interior es lo más importante.