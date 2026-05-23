Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este sábado, 23 de mayo de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

escorpianos

amor, la salud y el trabajo

Horóscopo de hoy sábado 23 de mayo para Escorpio

Escorpio, acepta los imprevistos con serenidad y mantén la flexibilidad; son baches menores que superarás con enfoque y buen humor.

Si viajas, sal con margen, revisa tu ruta y ten un plan B; con paciencia llegarás bien a tu destino.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este sábado a las personas de Escorpio?

Escorpio, en el trabajo este 2026-05-23 surgirán imprevistos y pequeños contratiempos que no esperabas; nada grave, pero suficientes para retrasar planes. Mantén la calma, ajusta prioridades y comunica con claridad; con paciencia y flexibilidad sortearás esas piedras y cerrarás el día con avances modestos pero seguros.

Escorpio: así te irá en el amor este sábado

Escorpio: En el amor, el día traerá imprevistos y pequeños malentendidos; nada serio. Si actúas con calma y empatía, podrás transformar los tropiezos en cercanía.

Compatibilidad del día: Virgo. Su paciencia y orden te ayudarán a sortear los contratiempos y a mantener la relación estable.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Los números de la suerte para Escorpio

Para Escorpio, los números de la suerte son 24, 83, 25 y 48 y pueden servir para elegir fechas clave, tomar decisiones importantes o tentar la suerte con moderación.

Salud: las recomendaciones para los escorpianos, según el horóscopo

Escorpio, ante los imprevistos de hoy, protege tu bienestar con pausas breves: respira profundo, haz estiramientos suaves e hidrátate; prioriza lo esencial y suelta lo demás, recordando que estos tropiezos son pequeños y temporales.