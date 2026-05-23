Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este sábado, 23 de mayo de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

capricornianos

amor, la salud y el trabajo

Horóscopo de hoy sábado 23 de mayo para Capricornio

Para Capricornio, la mente se muestra clara y orientada al estudio; se facilitan los toques finales de un proyecto con gran proyección.

En la familia, especialmente con la política, el día fluye mejor con un tono cordial y paciente; la amabilidad desactiva roces.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este sábado a las personas de Capricornio?

Capricornio, en el trabajo este 2026-05-23 te sentirás especialmente inspirado en tareas intelectuales o de estudio; aprovecha para dar los últimos toques a un proyecto que puede salirte muy bien. Mantén un trato amable si surgen asuntos con la familia, especialmente la política, para no perder el enfoque y cerrar el día con éxito.

Capricornio: así te irá en el amor este sábado

Capricornio, hoy el amor se nutre de conversaciones profundas y de la admiración por tu dedicación; mostrar tus ideas y pulir un proyecto en pareja o durante una cita fortalecerá la conexión y atraerá miradas sinceras.

Tu mayor compatibilidad del día será con Géminis, cuya curiosidad y agilidad mental acompañarán tu inspiración; juntos fluirán las ideas y habrá una chispa fresca que hará más fácil alinear planes y sentimientos.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Los números de la suerte para Capricornio

Para Capricornio, los números de la suerte 68, 71, 75 y 43 pueden ayudar a elegir fechas, tomar decisiones importantes o probar fortuna en juegos y oportunidades.

Salud: las recomendaciones para los capricornianos, según el horóscopo

Capricornio, canaliza tu inspiración en cuidar tu bienestar: alterna el proyecto con microdescansos, hidratación y estiramientos para liberar tensión. Antes de tratar con la familia (especialmente la política), practica respiración profunda y pon límites amables para proteger tu calma mental.