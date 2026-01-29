Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este jueves, 29 de enero de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los cancerianos podrán anticiparse y conocer cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo .

El horóscopo de este jueves para Cancer

Hoy es un día en el que las emociones pueden jugar una mala pasada, por lo que es recomendable buscar actividades que ayuden a desviar la atención de pensamientos negativos. La lectura o un pasatiempo que brinde alegría pueden ser aliados valiosos para mantener la mente ocupada y en un estado más positivo.

Es prudente evitar conversaciones profundas o importantes con seres queridos, ya que la susceptibilidad a críticas puede generar malentendidos. Tomarse un tiempo para reflexionar y calmar las emociones antes de abordar temas delicados puede ser una estrategia efectiva para navegar este día con mayor tranquilidad.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Cancer: así te irá en el amor este jueves

Hoy, las personas de Cáncer pueden experimentar una jornada de altibajos emocionales en el amor. La susceptibilidad a los comentarios y críticas podría generar tensiones en sus relaciones. Es recomendable que busquen actividades que les permitan distraerse y alejarse de pensamientos negativos, como la lectura o algún pasatiempo que disfruten.

En cuanto a la compatibilidad, hoy será un buen día para los Cáncer con los signos de Tauro y Piscis. Estos signos pueden ofrecer el apoyo emocional que necesitan, ayudándoles a encontrar estabilidad y tranquilidad en medio de la inestabilidad emocional que puedan sentir.

¿Cómo le irá en el trabajo este jueves a las personas de Cancer?

El 29 de enero de 2026, las personas de Cáncer enfrentarán un día de inestabilidad emocional en el trabajo. Serán susceptibles a comentarios y críticas, lo que podría afectar su desempeño. Es recomendable que busquen distracciones en la lectura o en pasatiempos que les ayuden a alejarse de pensamientos negativos. Lo mejor será evitar diálogos importantes con colegas hasta que logren recuperar su equilibrio emocional.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Salud: las recomendaciones para los cancerianos, según el horóscopo

Para los Cancer, hoy es fundamental cuidar de tu salud mental. Dedica tiempo a la lectura o a un pasatiempo que te apasione, ya que esto te ayudará a alejarte de pensamientos negativos. Evita conversaciones importantes hasta que te sientas más equilibrado emocionalmente.

Los números de la suerte para Cancer

Este jueves, 29 de enero de 2026, los números de la suerte para los del signo del zodíaco Cáncer, "36, 95, 75, 94", pueden servirles para atraer buenas oportunidades y tomar decisiones acertadas en su vida.