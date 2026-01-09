El horóscopo es una de las recursos más prácticos para desvelar cómo influirán las energías que aparecen de la alineación planetaria y la posición de las estrellas en cada signo del zodíaco.

Por esa razón, es importante saber la predicción para las personas de Aries sobre cómo les irá en el amor, el trabajo y la salud durante este viernes, 9 de enero de 2026.

Horóscopo de hoy viernes 9 de enero para Aries

El Cuarto Creciente en Aries invita a una conexión más profunda con las emociones y los detalles que a menudo pasan desapercibidos. Este es un momento propicio para cultivar la sensibilidad y la empatía, permitiendo que las interacciones con los demás se enriquezcan a través de la atención a lo sutil.

La solidaridad se convierte en un pilar fundamental en este día. Al ofrecer apoyo y ayuda a quienes te rodean, se fomenta un ambiente de colaboración y comprensión. Aprovechar esta energía lunar puede llevar a fortalecer lazos y crear un sentido de comunidad más profundo.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Aries: así te irá en el amor este viernes

Hoy, las personas de Aries experimentarán un día lleno de sensibilidad en el amor. La influencia lunar les permitirá conectar emocionalmente con su pareja, valorando los pequeños detalles que fortalecen la relación. Su empatía será clave para resolver cualquier malentendido y crear un ambiente armonioso.

En cuanto a la compatibilidad, Aries se sentirá especialmente conectado con los nativos de Libra. La solidaridad y el deseo de ayudar a los demás que caracterizan este día fortalecerán su vínculo, permitiendo que ambos signos se apoyen mutuamente y disfruten de momentos significativos juntos.

¿Cómo le irá en el trabajo este viernes a las personas de Aries?

Este 2026-01-09, las personas de Aries experimentarán un día laboral marcado por la sensibilidad y la atención a los pequeños detalles. El Cuarto Creciente en su signo les permitirá mostrar una gran empatía hacia sus compañeros, lo que fomentará un ambiente de solidaridad. Aries se sentirá motivado a ayudar a los demás, lo que fortalecerá las relaciones laborales y contribuirá a un clima de colaboración en el trabajo.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Salud: las recomendaciones para los arieses, según el horóscopo

Para los Aries, este es un buen momento para cuidar de tu salud mental. Aprovecha tu sensibilidad y empatía para conectar contigo mismo y con los demás. Dedica tiempo a actividades que te llenen de energía positiva, como meditar o practicar yoga y no olvides cuidar de tus propias necesidades mientras ayudas a los que te rodean.

Los números de la suerte para Aries

Este viernes, 9 de enero de 2026,

Los números de la suerte para Aries, "15, 34, 53, 42", pueden ayudarles a atraer oportunidades y tomar decisiones favorables en su vida diaria.