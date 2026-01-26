La astrología nos ofrece una herramienta invaluable para comprender los ciclos de la vida y las energías que nos rodean. A través del horóscopo diario, podemos obtener valiosas pistas sobre las oportunidades y desafíos que se presentan en nuestro camino.

Por ese motivo, conoce la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Acuario y descubre cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo.

Horóscopo de hoy lunes 26 de enero para Acuario

Hoy es un día en el que los Acuario pueden sentir una intensa energía emocional. Es recomendable canalizar esos sentimientos fogosos hacia actividades creativas o reflexivas, evitando decisiones impulsivas que puedan llevar a malentendidos, especialmente en nuevas relaciones. La pasión puede ser inspiradora, pero es importante mantener la calma y la claridad mental.

La atracción hacia lo nuevo puede ser fuerte, pero es prudente dar un paso atrás y observar antes de actuar. La paciencia puede ser una aliada valiosa, permitiendo que las conexiones se desarrollen de manera natural. Así, se evitarán posibles decepciones y se podrá disfrutar de las interacciones sin el riesgo de quemarse en el proceso.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Acuario: así te irá en el amor este lunes

Hoy, las personas de Acuario experimentarán sentimientos muy fogosos e impulsivos en el amor. Esta intensidad emocional puede llevar a cometer errores, especialmente si deciden acercarse a alguien nuevo. Es importante que mantengan la calma y piensen antes de actuar para evitar malentendidos.

En cuanto a la compatibilidad, Acuario se sentirá más conectado con los signos de fuego, como Aries y Leo, quienes pueden igualar su energía y pasión. Sin embargo, deberán ser cautelosos y no dejarse llevar por la impulsividad para que la conexión sea positiva.

¿Cómo le irá en el trabajo este lunes a las personas de Acuario?

El 26 de enero de 2026, las personas de Acuario experimentarán un día lleno de energía y pasión en el trabajo. Sin embargo, esa intensidad emocional puede llevar a cometer errores, especialmente al interactuar con nuevos colegas o superiores. Es importante que mantengan la calma y eviten dejarse llevar por impulsos, ya que el deseo de destacar y conquistar puede resultar en situaciones complicadas. La clave será canalizar esa fogosidad de manera constructiva para evitar quemaduras innecesarias.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Salud: las recomendaciones para los acuarianos, según el horóscopo

Para los Acuario, es importante canalizar esa energía intensa de manera positiva. Practica la meditación o el ejercicio físico para equilibrar tus emociones y evitar decisiones impulsivas. Mantén la calma y reflexiona antes de actuar, especialmente en nuevas relaciones.

Los números de la suerte para Acuario

Este lunes, 26 de enero de 2026, los números de la suerte para Acuario son el "63, 18, 52, 29" y pueden servirles para atraer oportunidades y tomar decisiones acertadas en su vida.