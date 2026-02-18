Cada vez más personas recomiendan licuar la cáscara de papa con bicarbonato como una alternativa casera para distintos usos domésticos y de cuidado personal. Esta práctica, además de aprovechar un residuo que normalmente se desecha, tiene aplicaciones sencillas y accesibles para el hogar. Al combinar las cáscaras de papa con una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio, se obtiene una mezcla suave que puede ser utilizada de formas prácticas en la limpieza y en tratamientos naturales para la piel. Para preparar esta mezcla, se recomienda lavar bien las cáscaras de papa para eliminar cualquier residuo de tierra, luego colocarlas en una licuadora con una cucharadita de bicarbonato de sodio y suficiente agua hasta obtener un líquido homogéneo. La textura resultante debe ser ligera y fácil de aplicar según el uso. Licuar cáscaras de papa con bicarbonato permite aprovechar sus nutrientes y crear una mezcla útil para limpieza y cuidado personal. Esta preparación puede utilizarse en limpieza de superficies delicadas, como tablas de cortar o utensilios de cocina, y también como exfoliante suave para la piel, gracias a las propiedades naturales de la papa y la acción ligera del bicarbonato. Entre los usos más comunes destacan: