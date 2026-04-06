Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas eligen salvaguardar sus fondos con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este lunes, 6 de abril de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 710,48 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio del 0.17%, mientras que en el último año su variación ha sido de -4.57%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 9.92%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.29%. Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con fluctuaciones que reflejan cierta estabilidad en algunos momentos. Sin embargo, también se registraron incrementos que sugieren una posible recuperación temporal. En general, la tendencia negativa predominó, lo que podría indicar un contexto económico desafiante. Las personas que quieran adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Este lunes, 6 de abril de 2026, las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 71,048,287.43 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 142,096,574.86 pesos colombianos y 500 reales tendrá un costo de 355,241,436.65 pesos colombianos.